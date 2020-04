Indignado por la irresponsabilidad social

Ricardone se mostró también preocupado por la falta de conciencia ciudadana en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que se lleva adelante para evitar la propagación del covid-19.

“Es un momento difícil por lo que nos está pasando como sociedad, en donde lo nuestro pasa a un segundo plano, a pesar de que uno sigue enfocado en la actividad que es jugar al fútbol, se hace difícil por lo que estamos viviendo”, manifestó el Gordo en diálogo con www.laredcorrientes.com

“Soy un agradecido al fútbol -agregó- que nos permite dar de comer a nuestras familias, pero a la vez veo el mundo y nuestra provincia y me pongo muy triste. Hay que cumplir lo que nos piden, de estar en nuestras casas y después ayudar con lo que se puede”.

“En el Chaco están tomando todas las medidas, pero se complica por lo que somos como sociedad. No puede ser que sea una de las provincias con más casos en el país y también con más detenidos. Quiere decir que hay una falta de educación total, creen que esto es un chiste, y duele porque uno acata las órdenes de la cuarentena y hay gente que anda en la calle como si no fuera a pasarles nada. En ese aspecto es muy triste, ojalá que tomen conciencia, que seamos más responsables”, describió Ricardone.

El Gordo agregó que “hay mucha gente irresponsable que aprovecha las pequeñas licencias que tenemos para salir a pasear: no toman real dimensión de lo que significa esta enfermedad, y lo que uno trata de hacer es de colaborar desde nuestro lugar, pidiendo que la gente se quede en sus casas. Nuestra provincia tiene muchas carencias y sabemos que el tema salud siempre ha costado acá. Creo que estamos haciendo todo lo que está al alcance, pero si llegan a aumentar los casos va a colapsar todo. Ojalá que la gente entienda y que en lugar de que los casos aparezcan en forma masiva, cada vez sean menos”.

Boca Unidos tiene otros jugadores chaqueños como Cristian Núñez y Antonio Medina con los que el defensor asegura estar “en contacto, utilizando más de lo habitual el teléfono en este encierro, preocupados por el tema de salud, y tratando desde nuestro lugar que la gente tome conciencia”.

La parte buena de la cuarentena para Ricardone pasa por poder compartir tiempo con la familia, algo que se hace difícil en plena actividad: “Estoy haciendo lo que uno por la vorágine de tener que ir a entrenar no lo puede hacer como tareas en la casa, arreglar cosas, dedicarle más tiempo a mi nene que tiene tres añitos, siempre hay algo para hacer”, indicó.

Ricardone manifestó que “además estamos en contacto con el cuerpo técnico, con el profe (Cristian Fernández). Para el trabajo físico no me puedo quejar porque vivo en una casa y se hace más llevadero; hay jugadores que viven en departamentos, en espacios reducidos, pero yo puedo hacer trabajos de fuerza, de coordinación. Hay que buscar información, mirar partidos y pasar el tiempo de esa manera”, contó.