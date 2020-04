Instituciones privadas se comprometieron a no subir cuotas

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, dialogó con representantes de colegios privados del país, para comunicarles algunas recomendaciones en torno al trabajo en contexto de aislamiento social. Según informaron desde Nación, se solicitó a estas instituciones que no aumenten las cuotas, que el pago de las mismas sea flexible, que eviten cobrar servicios extra que no sean esenciales, y que se preserven las fuentes laborales, entre otras medidas.

En este contexto, desde el Ministerio de Educación provincial destacaron que se tuvieron en cuenta estas recomendaciones y, además, se está colaborando con la resolución de consultas e inquietudes por parte de las escuelas de gestión privada, respecto a cuestiones académicas o de logística.

El ministro respeta las realidades jurisdiccionales, por eso no ha dictado ningún tipo de normativa, sólo se hicieron algunas recomendaciones que debemos tener presentes en esta situación de emergencia por la cual estamos transitando”, explicó a El Litoral la directora de Enseñanza Privada provincial, María Elisa Mariño. Además, remarcó que “la principal consigna es que no estamos de vacaciones, y los estudiantes no ven interrumpido el proceso de enseñanza aprendizaje por el hecho de no asistir físicamente a la institución”.

Mariño también señaló que desde su área están “en contacto telefónico permanente” con los representantes de colegios privados, “asistiendo en cada reclamo o consulta”, las cuales son “de todo tipo: pedagógicas, de logística y de gestión”. “En algunas situaciones escapan a mi competencia autorizar o no lo solicitado. Por ejemplo, algunas instituciones pidieron autorización para circular”, agregó.

Por último, la directora agradeció “el esfuerzo que están haciendo todos las instituciones educativas de gestión privada y, sobre todo, los docentes”.

