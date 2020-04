Benítez vetó la donación del aumento retroactivo de dietas porque alega que esa actualización nunca fue aprobada

En una sesión extraordinaria que se realizó el último lunes, el Concejo de Esquina aprobó una ordenanza que establecía la creación de un fondo de emergencia para la lucha contra la pandemia y -además- que éste sería solventado con los recursos provenientes de un aumento retroactivo de las dietas. Según consideraron siete de los 13 ediles, ese incremento estaba ya vigente desde febrero pasado. No obstante, el intendente Hugo Benítez emitió ayer la resolución Nº 88/20 a través de la cual vetó dicha ordenanza aprobada en el recinto.

Entre los considerandos manifestados para no promulgar la norma legislativa, el jefe comunal alegó que existía una violación “del artículo 136 de la Carta Orgánica que establece que los concejales percibirán por sus tareas una retribución o dieta que será fijada por una ordenanza sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. Un requisito legal que aseveró que hasta la fecha no se cumplió y que en consecuencia no está vigente. Por lo tanto, el Ejecutivo destacó que no puede donar recursos del legislativo provenientes de un aumento que hasta ahora no fue autorizado por los propios concejales.

A su vez, en representación del intendente, la directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Esquina, Luciana Mendoza, añadió que “tampoco existe la ordenanza 50/20 mencionada en la ordenanza 02/20 del Concejo, a través de la cual supuestamente se otorgó un 14% a toda la planta municipal. Sobre esto, precisó: “Lo que sí está vigente es la 50/19 que establece el presupuesto general de la Municipalidad para el ejercicio 2020, el cual incorpora una propuesta de actualización salarial para los empleados municipales que no incluye a los concejales ni a los funcionarios del Gabinete”.