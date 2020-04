En tres barrios colocaron más de 2 mil antigripales a pacientes de grupos de riesgo

A diferencia de otros años, por la pandemia del nuevo coronavirus y para cuidar a los abuelos, en este 2020 se adoptó la vacunación de la antigripal con la modalidad “casa por casa”. Esta semana, se sumaron embarazadas, puérperas y niños menores de dos años. En la ciudad de Corrientes, un equipo de Salud Pública recorrió los barrios Laguna Seca, Juan XXIII y Juan de Vera donde vacunaron a más de 2 mil personas.

“Somos un equipo del Ministerio de Salud Pública que estamos trabajando de forma conjunta con los centros de salud barriales. Ahora, estamos recorriendo barrios de la periferia de la ciudad. Son zonas grandes y por eso nos dividimos por la mañana y tarde. Estamos en Laguna Seca, tratando de llegar a todos los vecinos, yendo casa por casa. También hacemos prevención de dengue y concientizamos sobre el control de reservorios que son los lugares donde se producen las larvas. Están muy interesados y responden correctamente a las preguntas de coronavirus, saben los cuidados que deben tener”, comentó ayer a El Litoral la directora de Operativos Sanitarios APS de Capital, Susana Vega.

También, realizan control de sintomatología de dengue o covid-19, ponen en contacto si fuera necesario con Epidemiología, quienes a su vez entregaron a los equipos planillas de febriles.

“Estamos vacunando a los adultos mayores y también a los bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas y puérperas. Además de niños y adultos con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Se está realizando un trabajo muy importante y la recepción de los vecinos es muy buena. En tres barrios hemos colocado más de dos mil vacunas”, precisó Vega a El Litoral.

En este sentido, agregó que son barrios grandes y que cuentan con planillas entregadas por Epidemiología, hay cinco vacunatorios ambulantes con médicos que están controlando y evacuando cualquier consulta.

Si bien se manejan con las direcciones particulares acercadas por Epidemiología, explicó que los que no han recibido la vacunación y los agentes ya pasaron por su barrio, deben reclamar en el centro de salud más cercano. Por el momento, no pueden regresar a la misma zona por la cantidad de barrios que deben recorrer.

“Hemos rastrillado bastante pero siempre queda alguien que no se vacunó, todos los vecinos cuando nos ven nos llaman, antes se acercaban a nosotros y ahora desde la puerta de su casa. Tenemos un equipo que hace años trabaja en terreno y muchos de los vecinos nos conocen. Hicimos operativos sanitarios en todos los barrios de la capital y algunos de los agentes sanitarios viven en esos barrios. Hay una ponencia espectacular y la gente se siente muy protegida, nos abren las puertas, vacunamos, entregamos folletería y los médicos reciben consultas”, relató.

En este marco, aclaró que en principio la antigripal sólo se colocaba a los adultos mayores que son el grupo más vulnerable ante el coronavirus. Esta semana, para evitar filas en centros de salud, se sumaron niños menores de dos años, embarazadas y puérperas, además de quienes tienen enfermedades crónicas.

Para la semana próxima aún no hay barrio determinado para visitar pero podría ser Molina Punta y Mil Viviendas. Deben organizar los equipos pero aseguran que visitaran toda la capital.

“Somos un equipo de agentes sanitarios, enfermeros y licenciados en enfermería, médicos, que estamos trabajando mañana y tarde, también los sábados. Estamos concientizando sobre los cuidados que deben tener, la distancia social, lavado de manos y uso de alcohol en gel. También entregamos kits de repelente”, indicó.

En cuanto a su percepción de cómo la gente está viviendo esta cuarentena en los barrios, expresó que “la gente está respetando, está con temor, sigue las noticias de lo que pasa en el mundo y sabe que esto es grave y puede ser aún más grave si no cumple la cuarentena”.

(CSS)