“Pepe” Sand deseó estar algún día en primera con Boca Unidos

El goleador histórico de Lanús con 127 conquistas, el correntino José “Pepe” Sand (40), quien recientemente acordó su continuidad con el club del sur bonaerense donde jugará su última temporada como futbolista, realizó declaraciones periodísticas destacando la importancia que tuvo Boca Unidos para poder continuar su carrera profesional, lamentándose por no haber conseguido el ascenso a primera con el equipo correntino.

La propuesta del equipo aurirrojo para sumarse a sus filas evitó que el bellavistense cuelgue los botines hace seis años atrás. “En Argentina ya no iba a jugar en ningún club. Me equivoqué en ir a Racing y pasar por otros clubes, y no volver a donde yo quería; y hacer eso no me iba a permitir otra vez. Entonces, estaba pensando en retirarme”, confió Sand en diálogo con el programa El Deportivo de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

El bellavistense valoró su paso por Boca Unidos (jugó el torneo de transición de la B Nacional 2014), al señalar que con Aldosivi “fueron un pilar en mi preparación para lo que fui después en Lanús”, al año siguiente, en su segundo ciclo en la institución granate.

“Pepe” recordó que en el equipo correntino “el profe me hacía entrenar en doble turno y me hizo sentir jugador otra vez, entonces siempre voy a estar agradecido a Boca Unidos”.

Sand también manifestó la frustración que significó no poder ascender esa temporada con el equipo aurirrojo. “Me hubiera gustado mucho jugar en primera con Boca Unidos (…) iba a ser algo muy lindo para mí”.

A pesar de ese sabor amargo, el goleador considera que en el fútbol “siempre hay revancha”, y deseó que “algún día pueda dirigir o estar vinculado al club, y poder estar en primera división”.

Prácticamente desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus, “Pepe” se la pasa entre su casa en Bella Vista y el campo en Santa Lucia, donde tiene un establecimiento donde cría caballos de carrera, y se mantiene físicamente pensando en un pronto regreso al fútbol. “Hace tres meses y medio que estoy entrenando ahí, no paré nunca”, manifestó.

Sand terminó el curso de técnico este año, y tras “colgar los botines” piensa “venir acá (a Bella Vista), trabajar en lo social, hacer torneos, meterme de lleno en lo deportivo y después dirigir. Yo me crié en Barrio Norte, pero quiero ayudar a todos los clubes, a los chicos, a dar la contención que me dio mi viejo cuando me llevó a Buenos Aires. Por ese lado está mi idea”, confesó.

Sobre el final de la entrevista, dijo que sus mayores logros fueron “salir goleador tres veces” (fue el máximo artillero de los torneos de primera división de 2008, 2009 y 2016), y “de la Copa Libertadores (en 2016) porque mi carrera tuvo muchos altibajos y siempre pude salir y ser el goleador que quise ser. Eso es lo que me pone contento, y después, salir campeón con Lanús y River. A pesar de todo, mi carrera fue buena”, concluyó.