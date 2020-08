JUAN DE DIOS  ZARACHO

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2020. El Círculo de Oficiales de La Policía de Corrientes, participa con profundo pesar el fallecimiento a los 91 años de edad del Sr. padre de su asociado y ex subjefe de Policía Crio. Gral. (R) Dr. Guillermo Ramón Zaracho; del Crio. Gral. (R) Dr. Miguel Zaracho y del Crio. Insp. (R) Juan Alfredo Zaracho y abuelo del Of. Ayte. Oscar Eusebio Zaracho; Of. Subyte. Maximiliano Hugo Martín Zaracho Encinas y Of. Subayte. Bruno Javier Rodríguez, y que sus restos fueron velados e inhumados en el cementerio de la localidad de San Luis del Palmar, rogando una oración a su eterno descanso y cristiana resignación a sus familiares y amigos. c/277