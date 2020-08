Por el brote en conglomerado, aislaron sectores del Pediátrico, una clínica maternal y un Saps

Con el diagnóstico de 21 nuevos casos de covid-19 en un día y un total de 80 casos activos, el Ministerio de Salud Pública declaró un brote por conglomerado en Capital, relacionado a un foco de contagio que se detectó en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y que impactó también con un positivo detectado en una clínica maternal privada (situada por calle Córdoba).

Ambos centros de salud, tienen algunos servicios que se cerraron momentáneamente por prevención, mientras avanza una investigación epidemiológica. En el caso del Hospital Juan Pablo II hasta anoche organizan un nuevo circuito de atención, con el aislamiento centrado en el servicio de Quemados; y en la clínica privada, aislaron el área de internación por un caso positivo (de un trabajador relacionado también al Pediátrico). Además, la Municipalidad procedió a interrumpir completamente la actividad del Saps Doctor Cassuso del barrio San Antonio, dado que miembro del personal es familiar de un positivo.

En un plazo de 48 horas -con un cronómetro que comenzó a correr desde ayer a la tarde- Salud Pública anunció que realizarán diferentes controles en los centros de salud mencionados. De este modo, buscan evitar que el virus se ramifique y determinar la ruta de los contagios para trazar nuevas medidas preventivas. Mismas acciones se tomaron con el sanatorio (ubicado por Pellegrini) que hasta la fecha continúa cerrado.

Así lo explicaron las autoridades en una conferencia de prensa, coordinada por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, junto a la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, y la concejal Claudia Campias, que integra el Comité de Crisis.

En lo que respecta a la situación del Pediátrico, la doctora Bobadilla explicó: “Las investigaciones epidemiológicas nos llevaron a evaluar al hospital, a raíz de eso tenemos los 21 diagnósticos positivos, uno de los cuales corresponde también a una persona que trabaja en una institución privada. En el Juan Pablo II, está relacionado a personal de salud y mamás que acompañan a sus niños. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, la mayoría fue asintomático. Seguimos con el mismo protocolo de aislamiento e investigación de los contactos, tenemos 48 para hacer una evaluación”.

En esa misma línea, además, el ministro de Salud confirmó que también se detectó covid-19 en niños internados en el sector de Quemados. “Como bien dijo la doctora, las pacientes también se encuentran en buen estado”.

Dado el contexto, en el Hospital Pediátrico, no procedieron al cierre de la institución, sino que mientras se realiza el estudio epidemiológico durante las 48 horas, se decidió aislar un sector comprometido. “Haremos cambios dentro del servicio para que no se mezclen los que tuvieron y no tuvieron contacto con positivos. Si fuese necesario se habilitará un área para la internación de chicos de bajo riesgo. Todavía estamos en plena etapa organizativa, también para la redistribución de recurso humano”, detalló el ministro de Salud.

Por otra parte, fuentes cercanas a la clínica maternal privada, indicaron que hasta anoche se procedió al cierre del sector de internación. Además, debido a que muchos trabajadores de salud trabajan tanto en el sector público y privado, desde la cartera sanitaria anunciaron que preparan una serie de medidas conjuntas para evitar los riesgos. (Ver recuadro)

Durante la conferencia de prensa, anunciaron además que los brotes detectados en el sanatorio privado y en el Hospital Llano ya se encuentran controlados.

Situación epidemiológica

“Hoy tenemos 80 casos positivos (activos), repartidos en distintas ciudades”, expresó el ministro de Salud, Ricardo Cardozo. Al hacer énfasis en Capital destacó que “por el brote por conglomerado se elevó a 36 casos. El foco desgraciadamente tiene que ver con el sector de salud. Tenemos tres instituciones implicadas: dos privadas (un sanatorio y una clínica maternal) y una pública (Hospital Pediátrico). Por recomendación del Comité de Crisis, nos tomaremos 48 horas, para determinar si hay un cambio de fase”.

Sin dar mayores precisiones, desde el Comité de Crisis indicaron que los últimos 21 casos tienen un nexo epidemiológico confirmado, razón por la cual en la provincia todavía no se detectó circulación comunitaria del virus.

De todos modos, avanzan las evaluaciones epidemiológicas, por el momento la provincia permanecerá en la fase cinco. Además, vale decir que la transmisión por conglomerado, sucede cuando las personas se infectan por contacto indirecto pero aún se conocen todavía los nexos epidemiológicos. (Ver recuadro)

De todas maneras, debido a la cantidad de casos activos, los expertos solicitaron mayores cuidados. “Este trabajo intenso que venimos haciendo en la provincia y que en las próximas 48 horas se va a multiplicar, pedimos que sea acompañado con la responsabilidad de todos los ciudadanos. Nos tienen que ayudar en esta pelea tan amplia que tenemos por la pandemia”, expresó el titular de la cartera sanitaria. Luego realizó un pedido especial al sector de salud (privado y público) con la solicitud de que “mantengan las conductas epidemiológicas del caso para evitar que este brote se propague”.

(MS)