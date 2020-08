Guillermina Valdés indignada al escuchar un debate sobre su reconciliación con Tinelli

Los rumores sobre la supuesta reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés comenzaron a circular desde hace ya varios días. Y cada vez son más los allegados a la pareja que aseguran que ambos le estarían dando una nueva oportunidad a su relación. Pero los protagonistas de esta historia, hasta el momento, no habían salido ni a confirmar ni a desmentir la noticia.

Sin embargo, al ver uno de los tantos debates que dieron en televisión sobre este tema, la empresaria no pudo permanecer en silencio. ¿El motivo? Que, invitado a Fantino a la tarde por América, el psicoanalista Luis Gratch,estaba explicando qué tenía que hacer un matrimonio para poder seguir adelante después de una separación. Y había dado el ejemplo de cómo volver de una infidelidad, lo que inevitablemente hacía pensar que el motivo de la ruptura entre Tinelli y Valdés había sido un desliz del conductor...

“Alguien me compartió esto...No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”, escribió Guillermina junto al video en cuestión.

En el ciclo producido por Jotax, que actualmente conduce Horacio Cabak en reemplazo de Alejandro Fantino que se encuentra de licencia luego de dar positivo en COVID-19, el profesional aseguraba: “Lamentablemente, los hijos son la excusa que la gente usa para no separarse cuando no es del todo feliz. Y, muchas veces, los usa como excusa para volver en un lugar dónde no fue totalmente feliz ni va a serlo”, dijo Gratch cuando le recordaron que Tinelli y Valdés eran padres de Lolo, de 6 años.

Y después continuó: “Yo creo que la clave para que una pareja que se separó pueda reconciliarse es que ambos estén dispuestos a perdonar la causa de la separación. Supongamos que hubo un episodio de infidelidad. Solamente se puede recomponer la pareja sobre la base del pacto que eso no sea reprochado nunca más. Porque si un día el hombre llega media hora tarde y la mujer lo empieza a acusar retrospectivamente de todo lo que hizo hace ocho años cuando tuvo su amante, etc., etc., la vida se transforma en algo insoportable”.

Cabe recordar que, al anunciar su separación, tanto Tinelli como Valdés habían negado la existencia de terceros en discordia, dejando en claro que la ruptura se daba en muy buenos términos. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, había escrito el conductor en una historia de su cuenta de Instagram el 28 de junio pasado.

En tanto, al ser consultada al respecto, la empresaria había asegurado: “Vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto, como lo fue nuestra relación”. Y todo indicaba que, más allá del desgaste lógico de la relación, el detonante para la ruptura había sido la cuarentena.

En ese sentido, Gratch aseguró: “En general, la incondicionalidad del objeto mata el deseo. Cuando el objeto es incondicional, cuando el otro no tiene vida propia, de alguna manera nos mata el deseo. Y eso no tiene nada que ver con la cantidad de horas que estamos juntos. Además, nosotros tenemos una tendencia a pensar lo insoportable que nos puede resultar estar con el otro 24 horas los 7 días de la semana, y no pensamos lo insoportables que podemos resultar nosotros y que cosa tenemos que hacer nosotros para ser deseables“. Sin embargo, por lo visto, Guillermina no se sintió identificada con su explicación.

No obstante, al ver la repercusión que había tenido su posteo y la confusión que había generado en algunos casos, la empresaria decidió hacer una aclaración. “Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias”, explicó. ¿Alguna duda?

