Intiman al Senado para que se suspenda la revisión de los traslados de dos jueces

La Coalición Cívica presentó ayer una nota ante la titular de la comisión de Acuerdos del Senado, Anabel Fernández Sagasti, para intimarla a suspender el intento de revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que están siendo objetados por el oficialismo.

El escrito firmado por el diputado Juan Manuel López insta al oficialismo a respetar el fallo de la jueza María Biott -Contencioso Administrativo Federal N° 5- quien ordenó al Senado suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los doctores Bruglia y Bertuzzi.

Lo que está en discusión es la situación de 10 jueces cuyos traslados -realizados mayoritariamente durante el gobierno de Mauricio Macri- son objetados por el oficialismo.

Hace menos de un mes, el Consejo de la Magistratura de la Nación emitió una resolución en la que sostuvo que esos traslados tuvieron diversas irregularidades. Una en común a todos es que no pasaron por el Senado de la Nación para su aprobación final. Ante esta situación y con el impulso del oficialismo, el Consejo envió una resolución al Poder Ejecutivo que fue remitida al Senado para que este apruebe o no esos traslados. Cabe destacar que el Frente de Todos tiene los votos necesarios para imponer cualquier decisión y en el caso que no avale algunos de los traslados, los jueces deberán volver al tribunal en el que estaban.

