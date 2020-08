Pese a la puja opositora, aguardan una multitud en la marcha #17A

Algunos impulsan la protesta en las redes sociales y van a participar de manera presencial. Otros la apoyan, pero no irán. Habrá algunos que saldrán a mostrarse a la calle sin ir al Obelisco, otros que únicamente se sumarán de manera virtual y los que buscan hacer equilibrio o en privado directamente la rechazan. La convocatoria a la marcha del #17A contra el Gobierno genera distintas posiciones en Juntos por el Cambio, entre el intento de capitalizar el hastío creciente de un sector de la población por la cuarentena difusa y diferencias sobre hasta qué punto potenciar la tensión con el oficialismo en el momento crítico de la pandemia.

Como en otras marchas contra Alberto Fernández, y antes de diciembre en apoyo a Mauricio Macri, los referentes de Cambiemos atribuyen el llamado a militantes en las redes sociales por fuera de las estructuras partidarias -luego se subían, si eran masivas-, aunque en este caso un sector fue más explícito en la previa.

“Diría que el 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí con su bandera, en su auto, cuidándose”, aseguró Patricia Bullrich -titular de ese partido-, aunque la consideró una “marcha ciudadana”. La cara visible fue Luis Brandoni, con un video que circuló por las redes, y al rechazo a la reforma judicial se agregaron como consignas los pedidos de apertura de actividades económicas y reclamos contra la inseguridad. Aunque este fin de semana el actor, militante radical, buscó tomar algo de distancia.

“Que haya una manifestación ciudadana en el marco de respeto a las restricciones habla de la necesidad de tener una Justicia independiente, seguridad y trabajo. Habla de una situación de cinco meses de inactividad que está dejando a las familias argentinas en una situación de pobreza y problemas de otro tipo, como la salud mental”, dijo Bullrich a Clarín.

Macri, quien sigue en Europa con su mujer e hija, se subió a la protesta del 9 de Julio, con una foto de personas con banderas argentinas en su cuenta de Twitter. En la última reunión por Zoom de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, el expresidente habló en tono crítico de lo que llamó el “modelo de cuarentena sin salida”.

Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, salió a remarcar el carácter de las convocatorias “a título personal” y no de Juntos por el Cambio. “Hay que entender a todos, a los que hacen cuarentena y a los que ya no pueden más. Hay gente que está harta, pero nosotros no fomentamos la marcha”, matizó un alto funcionario del Gobierno porteño, preocupado por el eventual impacto en los casos de coronavirus: “La aglomeración siempre genera un riesgo sanitario”. Alberto Fernández había advertido sobre esa cuestión. También el ministro Ginés González García. El jefe de Gobierno hace equilibrio en medio de esa tensión.

(AG)