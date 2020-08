Una campaña con menos frutas

Ya con la cosecha de naranjas y mandarinas finalizando en el macizo citrícola del Sur correntino, donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la citricultura, desde el sector advierten que si bien los precios fueron considerablemente mejores a los de la campaña pasada, también hubo un menor volumen de frutas, producto de factores climáticos que afectaron la floración de las plantas en la primavera pasada.

Miguel Rosbaco explicó que el año pasado, en el mes de octubre, se produjo un evento climático que casi pasó desapercibido, pero tuvo muchas complicaciones para los citricultores del Sur provincial. “Hubo dos días en octubre en que la temperatura bajó drásticamente después de algunos días de calor que veníamos teniendo; eso afectó a las plantas que venían justo en época de floración; por eso en esta campaña estamos con menos volumen de fruta en la zona”, explicó el productor montecasereño.

No obstante a esta cuestión, el dirigente de la Cooperativa “San Francisco” comentó que “este año los precios son mejores, después de muchas campañas donde el productor no salvaba ni los gastos”. En este aspecto, Rosbaco explicó que “años anteriores al productor le pagaban $2 o $3 el kilo de naranjas en la quinta; con eso no tenía rentabilidad y no podía realizar inversiones”.

Este año la realidad cambió, y durante esta campaña se vieron mejores valores. “Este año tuvimos precios de $10, $12 y hasta $15 por kilo de fruta; es una mejora sustancial, pero hay que tener en cuenta que veníamos muy golpeados, y además nuestros insumos han tenido un incremento que va de la mano del aumento del dólar”, explicó Rosbaco.