Pocho: “Hay que apostar a ejemplos como Fecovita”

El exgobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris entrevistó a Eduardo Sancho, presidente de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, en su programa Corrientes de Pensamiento que se emite por canal Metro,

Pocho destacó la fuerza de la cooperativa que no se quedó en el pasado, sino que apostó al futuro. Algo, dijo, “que necesita la Argentina”. “Reconforta este ejemplo de descentralización de la economía y de federalismo. Los argentinos podemos salir de la situación actual, pero para eso hace falta espíritu constructivo, trabajo intenso, conocimiento”, aseguró Romero Feris.

Sancho destacó el esfuerzo de los 5.000 productores que integran la cooperativa y recordó que hace 30 años Fecovita se hizo cargo de las bodegas Giol que producían 8 millones de litros mensuales de vino y se elevó a 25 millones mensuales,convirtiéndola en la séptima empresa vitivinícola del mundo.

“Fecovita le da protección a pequeños productores que de no ser por la cooperativa, no podrían subsistir y muchos de los que no se unieron al sistema han tenido que abandonar su viñedo”.

Agregó que “le dan al productor asistencia técnica, un fondo solidario para el granizo y los insumos se compran en conjunto logrando precios mas bajos”.

Reveló también que “Fecovita trabaja con cooperativas de Italia, Francia, España, Brasil y Chile, y que tienen una oficina en Shangái para la venta de nuestros vinos en China”.

Sancho mostró con orgullo que este año Fecovita fue la primera exportadora de vinos a granel y también de mosto de uva en el mundo.