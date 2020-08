Embarcadizos pidieron a Salud la gratuidad de los hisopados para trabajar

Referentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y del Foro de Organizaciones Vecinales (Forve) de la ciudad, presentaron ayer en el Ministerio de Salud Pública de la provincia un pedido para que no les cobren los hisopados a unos 30 trabajadores que deben trasladarse hasta el sur del país para retomar su actividad laboral pesquera. Esperan obtener una respuesta favorable para los próximos días o la semana que viene. Desde las organizaciones señalaron que los trabajadores no desarrollan actividad laboral desde el inicio de la cuarentena obligatoria, por lo que no cuentan con ingresos económicos suficientes como para poder afrontar los costos de los hisopados obligatorios establecidos en los protocolos sanitarios provinciales para poder circular.

(FC)