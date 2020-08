Carrió advirtió: “Juntos por el Cambio no debe radicalizarse”

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que Juntos por el Cambio “no debe radicalizarse”, porque asumir posiciones extremas “es funcional a la radicalización de Cristina Kirchner”. El mensaje hacia la interna de la coalición opositora llega tras el banderazo nacional de este lunes, donde miles de manifestantes se movilizaron en todo el país por las calles.

Por el contrario, Carrió, quien a comienzos de este año renunció a su banca para “retirarse” de la política, se mostró de acuerdo con la actitud del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por mantener una actitud dialoguista para garantizar “una mínima gobernabilidad”.

“No hay que radicalizarse, no podemos responder con la misma lógica de radicalización de Cristina. Si nos radicalizamos perdemos la centralidad que es necesario tener”, alertó Carrió en diálogo con el canal TN. La ex diputada fue enfática en su postura ante la tentación de asumir posturas extremas de parte de referentes de Juntos por el Cambio para “tratar de garantizar una no radicalización”. (AG)