Idoneidad: la Aoem presentó proyecto para evitar traslados y que apunta a la capacitación

Como consecuencia del Sistema de Comprobación de Idoneidad que la Comuna comenzó a implementar, funcionarios municipales, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) y delegados de base enviaron un documento solicitando la modificación de la Resolución 1.470, donde se prioriza la capacitación de los agentes y se rechaza el sistema de traslado de áreas.

También tipificaron en la misiva que los estudios médicos a los cuales se deben someterse los empleados, deben ser costeados por la Comuna.

Luego de la reunión que se realizó la semana pasada entre funcionarios municipales y la Aoem a fin de calmar los ánimos y conocer los alcances del proceso de idoneidad, el secretario gremial Walter Gómez dialogó con El Litoral y comentó que “queremos que se modifique el articulado referido a los exámenes y reemplazo, y que se establezcan cursos y talleres de capacitación para nivelar el conocimiento, y que no sea excluyente o discriminatorio”.

“La Municipalidad nos envió también algunos puntos en los cuales hemos estado trabajando con funcionarios del Ejecutivo, pero ellos saben bien que nosotros debemos convocar a los delegados. Y la nota que enviamos resultó del consenso con los compañeros”, detalló.

“Ahora resta que la Comuna envíe la documentación donde conste su buena fe y voluntad, y se incorporen las modificaciones que propusimos y que apuntan al respeto de los derechos adquiridos, a la estabilidad laboral y a la carrera municipal de todos los compañeros”, aseveró.

Por último, en cuanto al cumplimiento del plazo estipulado por la Resolución 1.470 para la inscripción de los 600 agentes de Transporte y Tránsito, Gómez dijo que “esos plazos hemos quedado de acuerdo en la reunión de que se extenderían hasta que se defina esta situación con una nueva resolución”.

Desempeño

Y en medio del revuelo que causó este sistema de comprobación de idoneidad, los concejales del Frente de Todos presentaron el viernes un proyecto para derogar la resolución del intendente Eduardo Tassano.

Los concejales consideran que el artículo 44 del Estatuto del Empleado Municipal, como la Ordenanza 1.525 y la Resolución 3.384/85, ya legislan sobre la evaluación a los agentes.

La presentación solicita al Ejecutivo “conformar la junta de clasificaciones del personal municipal” y “respetar el escalafón, su sistema de agrupamientos, niveles, retribuciones y calificaciones a los fines de evaluar el rendimiento” de dichos agentes.

“No son momentos de generar incertidumbre en los trabajadores municipales, que son quienes cobran los salarios más bajos del Estado y siendo que la normativa vigente ya establece los mecanismos para evaluar la idoneidad”, dijo la concejal Magda Duartes.

Además, calificó de “contradictorio” el hecho de que “los funcionarios que pretenden evaluar la idoneidad de los municipales son funcionarios políticos que responden a la gestión de turno”. “Hay que respetar la carrera administrativa”, insistió.

En sintonía, el edil Omar Molina aseguró que “no se trata de una medida aislada, sino de una forma sistemática de ver a los trabajadores municipales que tiene la gestión del intendente Tassano”.

“Desde que entró, esta gestión busca atemorizar, no podemos seguir así, los trabajadores no pueden quedar bajo decisiones arbitrarias de los funcionarios de turno, que no son quienes están en contacto directo ni tienen conocimiento del desempeño de los agentes. Es un absurdo que las capacitaciones dependan del director de Relaciones Laborales”, remarcó Molina.