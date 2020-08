Baby Etchecopar dio positivo de coronavirus: es asintomático

Baby Etchecopar dio positivo ayer en el test de covid-19. El periodista se encuentra asintomático, aislado y a la espera del resultado del hisopado que se realizó para confirmar el diagnóstico. El periodista decidió realizar un breve video para explicar su estado de salud. “Es jueves, 6.25 de la tarde, estoy en mi casa, me dio positivo pero estoy perfecto, asintomático. Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, el otro podré reintegrarme al trabajo”, dijo.

“Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado ni con suero. Tengo la pulsera de seguimiento. Afortunadamente estoy muy bien. Diez días y sí, hace falta un ibuprofeno. Estoy pasando mi coronavirus”, contó el conductor en un video enviado a la prensa. Etchecopar condujo su programa con total normalidad el jueves, pero decidió someterse al test por precaución, luego de que su novia presentara algunos síntomas compatibles con los de covid-19. Tras obtener un positivo, se decidió realizar un hisopado para corroborar el resultado; mientras tanto, se le ordenó que permanezca aislado en su domicilio. (EN)