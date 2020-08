Piden que las mujeres estén acompañadas en el parto

Familias, asociaciones y organizaciones pidieron a autorizaciones provinciales y municipales la intervención ante la prohibición del ingreso de un acompañante durante el parto. Esto en el marco de la Ley de Parto Humanizado, entre otras normas, y las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Salud de la Nación.

Al respecto, indican mediante un comunicado que las familias han sido vulneradas en su derecho a estar en el momento del parto de sus hijos/as. Denunciaron que clínicas privadas de Corrientes no permiten a las mujeres parir acompañadas, con el argumento del covid-19, violando así la legislación vigente y burlando derechos adquiridos. Se han presentado denuncias y se avanza con la junta de firmas en adhesión (hay 600 hasta ahora).

“Violaron mi derecho y el de mi pareja con esa decisión ridícula de no dejarlo entrar cuando todos los que estuvieron ahí tuvieron contacto estrecho con él. Y sobre todo con la bebé, que ni bien nació se la entregaron. Pero no permitieron que me acompañara ni que pueda ver nacer a su hija”, contó una mamá.

En un comunicado de prensa, personas autoconvocadas sostienen que desde el primero de mayo pasado las clínicas privadas prohíben el ingreso del acompañante de la mujer para el parto o la cesárea, con el pretexto de evitar o minimizar riesgos de contagio de covid-19.

“Si la mujer efectivamente va a quedar internada, recién ahí permiten ingresar a su pareja/acompañante”, comentaron. “Ambos van juntos a la habitación y cuando es el momento del expulsivo, la mujer vuelve a ser trasladada sola a la sala de partos. Y una vez que el bebé nace se lo entregan al padre”, continuaron.

A la vez, cuestionaron “¿cuál es el cuidado por covid que argumentan? Si la pareja o acompañante estuvo con la mujer hasta apenas minutos antes, con lo cual, si tuviera coronavirus, ya pudo haber contagiado a la parturienta. Además, luego le permiten ingresar al edificio y entrar en contacto con personal administrativo, profesionales de salud, etc. Una vez más, si estuviera infectado podría contagiar allí”.

En este marco recordaron que en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, destacan, “en base a evidencias”, que “aun con políticas de restricción de visitas se permitirá la presencia de una persona sin infección, ni contacto estrecho, elegida por la gestante como acompañante, tomando en consideración que la persona sea mayor de edad, menor de 60 años y no posea enfermedades preexistentes. Para su asistencia solo se recomienda la realización de un exhaustivo triaje antes del ingreso. No será necesario disponer de un resultado de RT-PCR para covid-19”.