Fiesta clandestina: niegan la participación de una funcionaria y del hijo de un político

En medio del revuelo que generó la fiesta interrumpida el domingo último por la policía de Corrientes, una serie de versiones daba cuenta de la participación de una funcionaria en el evento.

La especie indicaba que se trata de una mujer que ocupa un cargo en la Municipalidad de Corrientes, una posibilidad descartada finalmente por el jefe comunal.

"Funcionario queda absolutamente descartado que haya estado; aprovecho para descartarlo desde todo punto de vista", dijo ayer el intendente correntino, Eduardo Tassano, en declaraciones al programa Corrientes en el Aire de FM Mitre Corrientes

"Si la persona que participó es empleada administrativa, debemos determinar el grado de participación que haya tenido", dijo Tassano sobre la fiesta y la versión de una supuesta organizadora que integra la gestión.

El jefe del Ejecutivo municipal negó también que sea cierta la versión sobre la participación de un hijo suyo en la fiesta electrónica por la que fueron imputadas 303 personas.

"Dijeron que hubo un hijo mio en la fiesta. Primero, no tengo hijos varones, tengo dos hijas y segundo, una me hizo abuelo recientemente asi que no está para fiestas", manifestó el funcionario al aire.

Asimismo, el jefe comunal puso a disposición de la Justicia correccional el sistema de controles y denuncias del municipio, para profundixar la investigación que se desarrolla en la órbita correccional para determinar responsabilidades ante la violación de las medidas preventivas del coronavirus.

El domingo último alrededor de las 2 de la madrugada una comisión policial d ela Comisaría 16 de Corrientes irrumpió en la fiesta electrónica en un predio privado del barrio Laguna Soto, donde se comprobó la participación de al menos 303 personas.