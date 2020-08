La carne subió hasta un 15% este mes y el kilo de algunos cortes supera los $570

Agosto comenzó con subas en el precio de la carne vacuna, que se encareció entre un 5% y 15% en las últimas semanas. Se espera que la escalada continúe dado que algunos proveedores notificaron a las carnicerías que se vienen nuevos incrementos para lo que resta del mes.

Dependiendo de la carnicería, en términos de dinero el aumento oscila entre $10 y $40 por kilo. Sin embargo, todo depende del negocio donde se compre porque hay una notable disparidad de costos entre uno y otro.

De hecho, en algunas carnicerías el kilo de carne magra, el lomo por ejemplo, llegó a costar $575 este mes; la carne molida común ascendió a $230 y la especial supera los $430 en algunas carnicerías. Esto se pudo detectar en el marco de un sondeo que realizó El Litoral, en el que se registraron subas que llegan al 15% en algunos cortes.

Concretamente, en una carnicería central se divisó que el kilo de cuadrada que hace un mes se ofrecía a $279, ahora lo ofrecen a $329; el kilo de bola lomo que salía $280, ahora sale $330; y la tapa de asado que valía $259 el mes pasado, ahora vale $269,90. En un supermercado, en tanto, el kilo de nalga que estaba $477, ahora se vende a $516; mientras que el kilo de cuadril pasó de $478 a $523.

“Los precios aumentaron en la última semana aproximadamente un 10%. Estimamos que en los próximos días podría subir de nuevo porque eso nos están diciendo los proveedores”, expresó a El Litoral Hugo Lucena, dueño de una carnicería ubicada en el mercado.

Desde una carnicería céntrica, Marcelo, el encargado, explicó: “Desde hace un mes y medio que comenzó a subir el precio de la carne, pero algunos trasladaron esos ajustes recién ahora. En términos porcentuales subió un 12% aproximadamente, es decir que no se ajustó a la inflación, sino que todavía permanece muy por debajo”.

Acerca de las razones del incremento, a nivel nacional los productores señalaron que en esta época del año hay mayor escasez de animales a causa de la sequía y las nevadas. En este sentido, Lucena mencionó que “normalmente en julio aumenta la carne y este año nosotros mantuvimos los valores de diciembre. Además, recién se están acomodando los precios a la inflación”.

Si bien algunas carnicerías, durante el primer semestre, no trasladaron a los mostradores las subas de los proveedores, también es cierto que otras aplicaron leves pero constantes incrementos durante el período de cuarentena. Tanto es así que, por ejemplo, el kilo de molida especial pasó de valer $280 en mayo, a $429,90 actualmente.

Consumo

A pesar de las remarcaciones, la demanda de carne no presentó variaciones en lo que va del mes, y desde el sector indican que absorben algunas subas para no perder clientes.

Además, a diferencia de otros años, el hábito de consumir carne fue variando en el contexto de cuarentena ya que, cuando comenzó el período de aislamiento social, las ventas se enfocaron hacia la carne molida, el osobuco, el cuadril. En tanto que en esta fase de cuarentena la venta de asado volvió a ocupar un lugar preponderante.

“Tenemos mejores ventas en general, el asado comenzó a ser muy buscado, pero todavía no se equiparan a los niveles del año pasado”, señaló Claudia desde una carnicería céntrica. Desde otro negocio, Marcelo explicó que “el consumo es bastante parejo, nuestro rubro no tuvo una baja significativa en las ventas. Por ahí no recibimos una compra excesiva, esa que se hacía para los asados multitudinarios, pero tenemos una demanda constante”.

(MS)