Andreatta aseguró que su juego cambió

San Martín de Corrientes apuesta a la continuidad del proyecto que comenzó la pasada temporada con Diego Vadell y por lo tanto mantendrá el plantel de jugadores argentinos que tuvo un muy buen rendimiento en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Una de las caras nuevas será una ficha U-21. Se trata del chaqueño Maximiliano Andreatta, que llegará desde los Estados Unidos con “las expectativas de seguir progresando para, en un futuro, llegar lo más lejos posible. Creo que lo que aprendí lo voy a poder sumar a mi juego, me va a costar adaptarme al juego Fiba, que es más lento, con más pases y un poco más pensado”.

Para Andreatta, que nació en Resistencia el 21 de diciembre de 1988 y que puede desenvolverse como alero o ala pivote, será la segunda vez que estará en Corrientes, dado que formó parte de los planteles de Regatas desde el 2014 al 2016, cuando emigró.

“Mi básquet cambió, físicamente no tanto como me hubiera gustado, pero bueno, el juego es muy diferente, el juego es más atlético, más rápido, eso me ayudó a darle un cambio a mi juego”, afirmó en declaraciones realizadas a “Uno contra uno”.

Luego de su paso por Regatas, Andreatta decidió ir a los Estados Unidos para estudiar y jugar al básquet.

“Siempre me llamó la atención la idea de venir a Estados Unidos. Llevo acá tres años y medio, que me cambiaron la cabeza, me ayudaron a conocer gente nueva. Fue complicado al principio, porque uno no está acostumbrado al ritmo. Acá tuve que venir y correr, era difícil tener la pelota”.

Además, sostuvo que “dejé de crecer hace poco, llegué con 2,06 (hoy tiene 2,09 metros de altura), me cuesta subir de peso, incluso comiendo mucho. Me dijeron que cuando deje de crecer se me va a dar más fácil el tema del peso. Acá se trabaja diferente en lo que es gimnasio, no es tanto peso sino trabajos relacionados a situaciones de juego, es un trabajo distinto, pero me gusta”.

En los Estados Unidos, el integrante de varios seleccionados juveniles de la Argentina jugó para el Harcum College y ahora lo venía haciendo en la división II de la Ncaa junto a Golden Knights, en la Universidad de Gannon.

“Tuve experiencias diferentes en los dos colegios. El anterior era más chico, entonces el cambio no fue tanto porque no pude tener la experiencia de la vida universitaria. Nos la pasamos entrenando con el equipo, no se me complicó en el cambio de Argentina”.

Sin embargo “este año fue diferente, las clases son más difíciles, más gente, eran días largo, en pretemporada entrenamos a las 6 de la mañana y hasta la noche no volvía, no era fácil combinar los estudios con el deporte, pero tenés la obligación porque si no te va bien en el colegio, no podés jugar”.

La adaptación al país del norte fue complicada, dado que “llegué medio año antes de mi primera temporada, no sabía inglés. La comunicación con los entrenadores era complicada, me insistían mucho con el tema del físico, me pusieron en el gimnasio porque querían que gane velocidad, en el salto y con la masa muscular”.

En un primer momento “la idea era ponerme de cinco, después se dieron cuenta de que podía ayudar con el tiro de tres y terminé jugando de 3/4. Me gusta jugar en los dos lugares, no tengo preferencia. Hoy el 4 juega abierto, entonces me toca hacer las dos cosas, y la idea es tener las dos opciones, jugar adentro y afuera”.

Andreatta contó cómo fue el proceso para tomar la decisión de volver a la Argentina.

“A mí me queda un año más de elegibilidad y dos años para recibirme, fue una decisión muy difícil, la fui tomando durante todo el verano (de los Estados Unidos), me costó. Un día me levanté con ganas de volver, de un cambio de aire en lo basquetbolístico. Fue algo muy pensado, pero necesitaba un cambio, volver a mi casa. Después de un par de meses tomé la decisión. La idea es seguir estudiando online, quiero terminar la carrera en Estados Unidos”.