Causa Sapucay: para la defensa, la investigación está viciada de conjeturas

La declaración del alférez Guillermo González, de Gendarmería Nacional, quien encabezó la investigación de la megacausa Sapucay, dejó en evidencia que fue una pesquisa basada más en apreciaciones subjetivas y viciada de suposiciones por escuchas telefónicas que no se pudieron traducir en pruebas materiales.

El abogado Jorge Barboza, que representa a 6 de los 11 imputados, fue contundente: “González se creó una fábula basada en testimonios de testigos arrepentidos y escuchas telefónicas. La tarea investigativa en el campo fue muy pobre. No pudo dar precisiones sobre las acusaciones delictivas de mis defendidos. Se guió por escuchas telefónicas que interpretó a su manera”. “Alejandro Gayoso, Ezequiel Saucedo y Jorge Espinoza están acusados de ser los transportadores de cargamentos de marihuana. El alférez González no pudo comprobar cuándo, cómo y dónde lo realizaron. No hay secuestro de nada en la causa, ni pruebas que acrediten que cometieron esos delitos”.

“Tampoco pudo comprobar que Angélica Saucedo captara personas para que oficien de prestanombres para blanquear vehículos. Y en el caso de Silvina Ayala, a quien se la acusa de realizar pagos de mercaderías, tampoco pudo precisar en hechos que mi clienta hiciera ese trabajo”.

“Por último, en el caso de Mareco Vargas, quien, según la investigación, era el encargado de recibir el cargamento de marihuana en Buenos Aires y distribuirlo, no hay nada. González no pudo comprobar nada”.

En el caso es juzgado Carlos “Cachito” Alberto Bareiro, sindicado como cabecilla de la banda de narcos que operaba en la localidad de Itatí y comercializaba marihuana a siete provincias del país.

Aparte de Bareiro, son juzgados Silvina Soledad Ayala (30), pareja de Luis “el Gordo” Saucedo, uno de los narcos más buscados del país, que fue capturado en la ciudad de Pilar, a 360 kilómetros de Asunción, tras un operativo efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional; Angélica Viviana Saucedo (46), hermana del “Gordo” y Ezequiel Saucedo.

También, Alejandro Ramón Gayoso (47), alias “Cuate” o “Tru”; Carlos Luis “Carlín” Romero, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga (52), alias “Negro” y comisario de Itatí; Melanio Mareco Vargas (57), el subcomisario Rubén Ferreyra, el sargento federal Carlos López y Jorge Eduardo Espinoza (23), alias “Chaquito”.

