El Congreso de Perú aprobó el juicio político al presidente Vizcarra

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, quedó este viernes al borde de la destitución luego de que el Congreso unicameral admitiera una moción de vacancia (juicio político) tras la difusión de unos audios en los que el mandatario supuestamente pidió a un grupo de asesores que mintieran acerca de la contratación presuntamente irregular de un cantante.

El pleno del parlamento admitió la moción poco después de las 18 (las 20 en la Argentina), con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, según el diario limeño El Comercio. Ahora, el Congreso deberá establecer la fecha en que citará a Vizcarra para juzgarlo políticamente.

De acuerdo con las causas de vacancia presidencial establecidas por la Constitución, en este caso el Congreso solo podrá destituir a Martín Vizcarra si alega su “incapacidad moral permanente”.

“Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia; no voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra ayer en un mensaje por televisión, y denunció que era objeto de “un complot contra la democracia”. En tanto, el primer ministro, general Walter Martos, calificó la iniciativa parlamentaria de “golpe de Estado”.

