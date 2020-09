Sin acuerdo por una gran toma de terrenos

Las reuniones entre los vecinos que tomaron un predio de Guernica y las autoridades del gobierno provincial terminaron esta tarde sin ningún tipo de resolución. Por lo que, según contaron los ocupantes, se mantendrá la toma.

La orden de desalojo para los vecinos que están en el predio ya tiene fecha, será entre el 23, 24 y 25 de septiembre. Por eso mientras tanto se busca una resolución pacífica.

Durante este martes, delegados de los vecinos y autoridades de la provincia mantuvieron una charla y en la que acordaron realizar un censo, que era uno de los pedidos de los ocupantes.

"Fue un primer acercamiento, pero todavía estamos lejos de un acuerdo", contó Yamila, una de las voceras. "El municipio quiere un desalojo ordenado, pero sin solución sobre dónde van a parar las 2.500 familias. Acá no hay ningún tipo de respuestas", explicó.

La mujer contó que dentro del terreno hay cientos de nenes y nenas que no tienen hogar, por lo que si los sacan de allí no tendrían dónde ir: "Hasta que no nos den una respuesta sobre eso no podemos llegar a un acuerdo", insistió mientras se levantaba el corte de la ruta 210 que había comenzado ayer a la mañana. La ocupación de las tierras de Guernica, situadas justo entre las calles Brasil, Testa, Baño, Malvinas Argentinas, un arroyo como límite hacia el sur y otro arroyo como límite hacia la ruta 16, del partido de Presidente Perón, es una de las más emblemáticas.

Ocurrió en plena cuarentena por el coronavirus, abarca más de 100 hectáreas de un bajo en ese distrito y mostró las necesidades habitacionales de miles de familias. Pero en otros puntos del Gran Buenos Aires se registra una tensa situación de intentos diarios de ocupaciones. Según datos del ministerio de Seguridad, son al menos seis por semana. La actitud de la Justicia no siempre es inmediata y cuando se consolidan resultan una dificultad para resolver por los intendentes.

(JML)