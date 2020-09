Se conocen más nombres de la lista de infectados en Boca

A medida que transcurren las horas se va conociendo la lista de infectados por covid-19 en la “burbuja” de Boca Juniors. Ayer se conoció que también padecen coronavirus el mediocampista colombiano Sebastián Pérez y el médico del plantel, Rubén Argemi.

Pérez vio frustrado su viaje a Portugal para incorporarse a préstamo al club Boavista, por dar positivo asintomático de coronavirus, y es uno de casi 20 casos que afectan al club de la Ribera en el rebrote de covid-19.

El futbolista colombiano, de 27 años, se realizó el testeo correspondiente el viernes pasado y el domingo a la noche retiró sus cosas de la concentración porque ayer tenía que viajar a Lisboa para firmar el contrato de 18 meses que lo unirá a préstamo al Boavista.

Ahora, el jugador tendrá que realizar el aislamiento obligatorio y hoy se hará un nuevo hisopado, para esperar el jueves el PCR correspondiente.

En tanto que Argemi confirmó ayer que dio positivo de coronavirus en los testeos que se le realizó el sábado pasado a todos los que están concentrados.

“Soy uno de los positivos de covid-19, no compartí mate con nadie y duermo solo”, aclaró el médico boquense en declaraciones a TyC Sports.

En tanto, el plantel boquense y los empleados del club afectados permanecen aislados en un hotel ubicado en la localidad bonaerense de Canning.

El cuerpo técnico que encabeza Miguel Russo, suspendió de manera preventiva los entrenamientos por 72 horas, hasta cumplir con nuevos testeos PCR.

“Los arqueros de Boca están dentro del grupo de casos sospechosos, pero no lo tenemos confirmado. Estamos alrededor de los 19 contagiados. Todos los positivos son asintomáticos y no hubo casos que dispararan las alarmas, porque no hubo síntomas graves. Apenas un episodio de 38 grados de fiebre, pero el resto es mínimo”, dijo el médico de Boca.

“Como hemos tenido falsos positivos, queremos chequear los nombres. Preferimos hoy no darlos, pero sí asumimos que hay muchos casos y hay un problema”, agregó el médico “xeneize”.

Los cuatro arqueros son Esteban Andrada, Javier García (quienes no practicaron en el último día de entrenamiento por tener fiebre), Agustín Rossi y Manuel Roffo. El quinto guardavallas, Agustín Lastra, está en su casa cumpliendo los 14 días de aislamiento por haber dado positivo, junto con el mediocampista Iván Marcone.

El médico Argemi ratificó que Boca utilizó todos los protocolos sanitarios que había pedido la Conmebol: “Los jugadores concentraban solos. Estaba la duda porque compartían entrenamiento y pueden tener contacto, pero algo pasó que no sabemos si fue un falso negativo”, argumentó.

Según trascendió de fuentes cercanas al plantel, a los arqueros y a Sebastián Pérez habría que agregarle a Carlos Izquierdoz, Franco Soldano, el correntino Leonardo Jara, Guillermo “Pol” Fernández (no practicaron el lunes a la mañana por tener síntomas), Eduardo Salvio, y el entrenador de arqueros, Fernando Gayoso, todos asintomáticos.

Argemi también reconoció algunos descuidos por parte del cuerpo médico en los protocolos que se aplicaron en la burbuja sanitaria: “Fuimos permisivos en áreas de entrenamientos, pero no en ámbitos sociales”, explicó.

Por último, el médico habló de los pasos a seguir: “Vamos a realizarle a los jugadores un electrocardiograma para garantizarnos de que el covid-19 no haya dejado ninguna lesión cardíaca. Las informaciones científicas sobre el virus señalan que alguien que lo tuvo, tiene que tener diez días sin actividad física intensa. Si bien no estoy de acuerdo con eso, lo vamos a respetar”, manifestó finalmente Argemi.