JORGE FÉLIX GÓMEZ “Capitán” (R. E.)

Q.E.P.D.

Falleció el 13/09/2020. Querida Antonieta, vos sabés que te quiero mucho, que siento un cariño muy especial por vos y toda tu querida familia. Jorge para mí fue un hombre muy especial, muy afectuoso, muy buen consejero y era para mí un amigo y camarada muy querido. Si bien su partida nos entristece muchísimo su ejemplo de vida, el haber compartido momentos con él, con ustedes, siempre estará en mis más preciados recuerdos. Más allá de este momento tan desolador luego de toda la vida a su lado. Te debe quedar a vos y los gurises un hermoso y ejemplar recuerdo. Si bien la tristeza de su partida junto al señor los pone muy tristes. La esperanza de que estará ya junto al señor debe ser tu consuelo. Qué te puedo decir. Quién más que vos lo conociste. Partió luego de una gran y exitosa batalla, un SOLDADO de la Patria, un soldado de su familia y amigos. Que no claudicó jamás ni ante las dificultades de tantos combates. Un leal y abnegado soldado de la Patria, de su querido Ejército Argentino y su también querida arma de caballería. Como joven soldado no claudicó ante las más difíciles situaciones en bien del Ejército y su querida Patria aún a riesgo de perderlo todo, su familia, su libertad y hasta su vida. Siempre preocupado y ocupado por el bienestar de su Patria. Siento por eso una gran admiración hacia mi CAPITÁN. Nuevamente les expresamos nuestro pesar por su partida en la confianza de que estará ya en brazos del Señor. Disfrutando el merecido descanso del Guerrero. Lamentado mucho no poder acompañarlos. Y rendir honores al SOLDADO. Ya seguro andará galopando en el cielo junto consus camaradas y su querido General San Martín. Un fuerte y muy especial abrazo para vos, su querida compañera de mil batallas. También uno especial a Pupuna, Félix María, Hernán, Martín. Los quiero mucho, teniente coronel Carlos Ferrari. (R. E.)