Despedidas en primera persona

Artistas y estudiosos del chamamé hablaron con El Litoral y despidieron a Ramona Galarza con afecto y admiración.

La cantante misionera María Ofelia, quien actuó con Ramona el 22 de enero último en el Cocomarola, dijo: “La recuerdo de la mejor manera, siempre la admiré, después fuimos amigas y le dije: Ramona, tu voz es inconfundible. Su gran humildad me cautivó, me impresionó siempre. Ramonita va a crecer ahora, porque pasó a otro plano pero la gente la va llevar siempre en su corazón. A todas las que somos cantoras, ella nos marcó el camino; yo estoy muy agradecida por eso y por muchas cosas más. Ella nos conmovió a todas, y muchas cantoras estamos trabajando para que Ramona tenga el lugar que merece. Siempre tuve contacto con ella, me iba a tomar el té, íbamos a las peñas o a visitar a los granaderos, porque ella los amaba; representan de alguna manera a San Martín, porque cruzaron los Andes. Tenía mucho conocimiento y le hice muchas notas en la radio, y luego le insistí para que haga programas de radio, que lo hizo por un tiempo bastante extenso, en Radio Municipal; ahora es Radio Ciudad, en el octavo piso del Centro Cultural San Martín. Ella poseía una personalidad ordenada y muy cuidadosa, era la primera en llegar a los eventos, porque fue muy responsable”.

Rafaela Vera, cantante de Las Hermanas Vera, manifestó: “Estoy triste porque es una noticia que no se esperaba. En todos los reportajes que hemos hecho siempre dije que fue mi referente. Yo escuchaba a Ramonita desde muy pequeña y me llamó la atención la voz impresionante que tenía, y yo decía ‘quiero ser como ella, voy a cantar como ella’. Nosotros en el campo teníamos la radio a transistores para escuchar música, muy de vez en cuando pasaban sus canciones y yo me las sabía de memoria; dos veces que pasaban ya las retenía, por eso cuando las pasaban me ponía al lado de la radio a cantar con ella. Me encantaba esa voz, siempre soñé con ser Ramona Galarza, pero la vida no me dijo ‘tenés que ser solista’... Para ser solista hay que ser muy buena. Nunca más va a aparecer nadie igual a Ramona, entonces me decidí a cantar con mi hermana. En un disco hicimos un tema que se llama ‘Pionera de mi canto’, así como fue la pionera de la música del litoral siendo mujer, a nosotras nos sirvió un montón, ella fue la que abrió el camino a las mujeres del litoral para cantar chamamé, entonces hoy nuestro corazón está triste, porque era la madre de todas las cantoras”.

Hugo Casas, productor discográfico, también hizo llegar su pesar. “Esta primavera está marcada por la tristeza: se fue físicamente una de las aves más valiosas de la música argentina, Ramona Galarza, embajadora que llenó de chamamé toda la geografía del país y el exterior. Los artistas habitantes de una mayoría de corazones no se van del todo, nos dejan la luz de las canciones y este es el caso de esta pionera bien llamada ‘Novia del Paraná’. Tuve el honor de tratarla y trabajar con ella en la era EMI-Odeón. Ramonita: serás inolvidable, hasta siempre”.

Angélica Adorni es investigadora y docente en Historia de la Música popular argentina. En estos últimos años realizó un trabajo prolijo y didáctico sobre la “Novia del Paraná” publicado en la revista chilena Contrapulso, sobre su nivel de interpretación, su voz, el papel que jugó en el boom del folclore en los años sesenta, construyendo una sólida carrera artística y superando las connotaciones negativas que conllevaba la música del chamamé y la figura de la mujer-artista en el campo de la música popular. Aseguró ser una bendecida por haber conocido su música, que sus discos se conserven, tener sus grabaciones como referencia, “tenemos la posibilidad de seguir escuchándola y seguir homenajeándola con sus canciones como docente”.

Guido Rodríguez