Denunció a su tío sacerdote por un abuso en Paraná

Un hombre de 42 años denunció a su tío sacerdote por abuso sexual y al Papa Francisco por encubrimiento. Se llama Sergio Decuyper, vive en España y denunció que el abuso ocurrió en la casa de sus abuelos en Paraná cuando él tenía 5 años.

"El abuso fue en 1982. En la casa de mis abuelos paternos, un fin de semana que mi tío vino de visita. El abuso fue en el baño. El ya era sacerdote, trabajaba en el Seminario de Paraná”, contó el hombre en un testimonio al diario Clarín.

"Lo primero que hice fue escribirle una carta a Francisco contándole todo. Y el domingo 17 de marzo me llamó por teléfono, yo no lo podía creer. Hablamos media hora. Me dijo que me creía, pero que era algo muy común. Que yo tenía que hacer terapia para estar bien, pero que no se lo tenía que contar a nadie, ni a mi familia, porque les iba a hacer daño. Me dijo que yo tenía que trabajar mucho en el perdón y perdonarlo", relató.

En abril viajó a la Argentina y se lo contó a su familia, que también le pidió que no dijera nada ni lo denunciara. Sergio fue a ver a su tío, internado, que ahora tiene 85 años y Alzheimer.

