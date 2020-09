Un arquero para Independiente

Después de una larga negociación con Mazatlán, Independiente cerrará la incorporación del arquero Sebastián Sosa, girando 100 mil dólares por el préstamo hasta diciembre del 2021, y deberá abonar un millón más si hace uso de la opción de compra. El valor del préstamo se le descontará al jugador en forma mensual de su salario.

“Hice mucho para pasar a Independiente, incluso desoyendo a los que me decían que no me convenía volver, pero me gustan los desafíos grandes”, dijo el arquero.