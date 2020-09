Cuatro jóvenes armados con cuchillos asaltaron a dos enfermeras en Mercedes

Dos enfermeras fueron abordadas por cuatro sujetos armados con cuchillos en la noche del pasado miércoles en Mercedes. Los delincuentes se dieron a la fuga con documentación de las víctimas, como el DNI, tarjetas Mbareté, matrículas, y otros elementos. Las dos mujeres resultaron ilesas, y la policía local se encuentra investigando el hecho. Hasta el momento no brindaron más precisiones.

Según consignó el portal Tu Mercedes, el hecho ocurrió el último miércoles a la noche, aproximadamente a las 21.15, cuando las dos enfermeras caminaban por la intersección de las calles José María Gómez y Caá Guazú de esa ciudad. Sin darse cuenta, fueron asaltadas por cuatro jóvenes, quienes las increparon amenazándolas con cuchillos para robarles los elementos mencionados, y se dieron a la fuga.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, pero en mi caso me robaron mis documentaciones (aparte de otras cositas), pero si encuentran el DNI, tarjeta del Banco de Corrientes, matrícula y tarjeta Mbareté a nombre de Lourdes Núñez y DNI de Gianna Núñez (mi hija), por favor avisar. Lamentablemente no tengo recompensa que dar, esta simple enfermera necesita la colaboración de todos, por si estos pibes tiraron los documentos”, expresó a través de su cuenta de Facebook una de las víctimas del asalto grupal.

(AB)