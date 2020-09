Dirigentes del Federal A, en contra del común denominador en otras categorías

Si bien el panorama de la vuelta al fútbol en el país se pone cada vez más oscuro por la pandemia de la covid-19 que no da tregua, y todo parece indicar que habrá este año sólo partidos de la Copa Libertadores, algunos dirigentes de clubes que compiten en el torneo Federal A no parecen recibir las señales de lo que se trata y resuelve en otras categorías.

Es así que la Zona A (Norte) del certamen no pudo ponerse de acuerdo para llevar un proyecto o formato de torneo único para el caso que se autorice la vuelta a la actividad este año calendario, debido a la mezquindad de algunos dirigentes que se desdijeron de lo que habían planteado previamente en las reuniones del grupo. “Cada uno tiene una postura y trata de imponer lo que le conviene, esa es la realidad. Todos podemos opinar, armar formatos, pero cada uno busca su beneficio, como es en todas las cuestiones de la vida”, admitió en una entrevista radial el presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Esser.

El titular de la institución del interior cordobés contó que en la última reunión “apareció un proyecto que nunca había sido puesto a consideración, un tercer formato por parte de Héctor Gómez (presidente de Chaco For Ever) diciendo que quiere jugar un hexagonal (…) en la reunión anterior habíamos decidido que todos íbamos a participar, y ahora apareció con un formato que serían los primeros seis. Es respetable, pero no estoy de acuerdo. No tiene punto de discusión”.

La sorpresa fue porque, más allá de que en la primera reunión algunos habían tirado la idea de que los primeros seis equipos que al momento de la interrupción del campeonato se encontraban en zona de clasificación sean los que jueguen el hexagonal por el ascenso, luego pareció haber consenso de que lo más atinado era que los 15 clubes tengan esa misma posibilidad. Sólo quedaba por definir qué tipo de ventaja tendrían aquellos conjuntos que ocupaban las principales posiciones cuando se decidió parar la pelota. Más allá de que se entienda que cada dirigente debe buscar defender lo que le beneficia al club que representa, hay otras señales que no se pueden dejar de desconocer, como las que dio la Primera Nacional (categoría inmediata superior y con un similar formato de competencia), donde se decidió que todos los equipos tengan chance de ascenso. Un poco más acá en el tiempo, la Primera B (categoría similar al Federal A, pero de Buenos Aires), entre los proyectos que evalúa, en todos los casos abarca a la totalidad de los equipos intervinientes.

Sería bueno que estos dirigentes del Federal A, que por sus actitudes parece que sólo buscan llevar agua para su molino, imiten a sus pares de otras categorías. Y si quieren realmente diferenciarse, quizás sea el momento que se pongan los pantalones largos para defenderse de los permanentes atropellos que sufre el fútbol del interior.

