Boudou espera una “solución política pronta” para los kirchneristas condenados

El mismo día que salió la solicitada para reclamar por la libertad de Amado Boudou, el ex vicepresidente aseguró que nunca pidió un indulto ante la condena ratificada por la Corte por corrupción, pero insistió con reclamar "una solución política pronta" para los kirchneristas que están condenados o con procesos abiertos.

Boudou, asimismo, se manifestó contra la resolución del juez Daniel Obligado que el 30 de diciembre revocó su prisión domiciliaria. En ese contexto, dijo que detrás de esa decisión hubo un intento de tapar la agenda oficial del proyecto del aborto legal, la llegada de la vacuna rusa y la ley del cambio de movilidad jubilatoria.

"Había que tapar esto y recurrieron a un viejo nombre para hacerlo el último dia del año. Es tapar una agenda además de continuar con la persecución. Lo mismo va a pasar este año. No tengo ninguna duda de que la agenda electoral para este año va a estar opacada por la agenda judicial sobre la vicepresidenta", señaló Boudou en una entrevista de más de una hora con radio El Destape.

"Yo será una anécdota más en una historia -siguió el exfuncionario- estoy preparado para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar sin arrepentirme nada de lo que hice, pero el problema político es severo y tiene que ver con que si el Gobierno va a poder gobernar o no, o solo va administrar",

Añadió: "Nunca pedí un indulto; lo que dije siempre es que me gustaría que hubiera un juicio para demostrar que fue armado, que el juez (Pablo) Bertuzzi fue una especie de juez Moro en la Argentina, que se disfrazan de jueces para jugar a la política".

Consultado sobre las palabras del presidente sobre el indulto, Boudou señaló: "Yo no soy quién para decir cuál es la herramienta idónea para resolver esta situación que el presidente ya dijo que es una catástrofe (...) No tengo nada que decir sobre esta expresión; necesitamos que Argentina recupere un sistema de administración de leyes razonable y no el partido de la oligarquía que comanda hoy el sistema judicial".