Primer caso de reinfección: se vacunó, pero volvió a contagiarse de covid-19

Una odontóloga correntina que ya había superado el covid-19 y recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V volvió a contagiarse de coronavirus. Se mantiene aislada y buscan la trazabilidad de sus contactos estrechos. Es el primer caso de reinfección en la provincia que se oficializa.

La directora del Hospital de Tabay, Mayra Yagueddú, contrajo el virus en septiembre de 2020 y hasta publicó un video en Facebook para confirmar su positivo. Logró recuperarse sin mayores inconvenientes y apenas se inició la campaña de inmunización recibió la primera dosis de la vacuna rusa contra el virus. Este lunes se conoció el resultado de la PCR que se le practicó el sábado: positivo. Ese mismo día se había hecho ella misma un test rápido, el resultado fue el mismo.

“Estoy bien. Apenas empecé con una tos seca, me hice yo misma el test rápido. Como me dio positivo, el Ministerio de Salud me ordenó realizarme un PCR cuyo resultado positivo se conoció hoy”, contó a El Litoral.

“Recibí la primera dosis de la vacuna. El Comité de Crisis lo recomendó. No sé que pasará ahora con la segunda dosis, de todos modos, tenemos tiempo, porque fuimos los últimos en vacunarnos”, agregó.

El Comité de Crisis hisopó a los empleados del Hospita de Tabay y todos dieron negativo. Pero se confirmó un caso en Tatacuá, donde la doctora también brinda servicio.

Una médica santafesina fue la primera persona confirmada en la Argentina de contraer dos veces el covid-19. Sucedió en agosto.

Yagueddú sostuvo que “la enfermedad es nueva. No te puedo decir que me asombra. Hay cosas que recién se están descubriendo”.

La odontóloga permanece en aislamiento junto con su familia en Capital. Tiene 40 años y un hijo de 5 años.

Reinfección

“El problema es que para certificar algo que parece una reinfección hace falta información que es difícil obtener. Esto quiere decir que del único modo en el que yo puedo asegurar que hubo una reinfección es comparando la secuencia genética del virus que le produjo el primer cuadro y la secuencia genética del virus que le produjo el segundo cuadro, y luego constatar que fueron distintas cepas. De ese modo, nos aseguramos que el segundo hisopado positivo no fue porque se detectaron rastros genéticos que quedaron de la primera infección”, explica Pablo Scapellato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

En la Argentina, rastrear el código genético del virus es algo que no se hace a gran escala, a diferencia de Europa, que tiene un banco de datos con la secuencia genómica de las distintas cepas que infectaron a sus ciudadanos. Gracias a eso también pudieron constatar que la cepa que está causando estragos en Inglaterra es una nueva mutación.

Sin esa información, no es posible dilucidar si el paciente está atravesando un segundo cuadro de coronavirus, o si la prueba de PCR detectó restos genéticos que quedaron en la mucosa desde la primera infección. Esos restos genéticos podrían estar activos o no.

“La PCR encuentra secuencia genómica del virus, pero no se sabe si está vivo o muerto. Eso nos pasa con muchas otras enfermedades que las diagnosticamos con PCR. Por ejemplo, una PCR por tuberculosis puede dar positivo durante años, cuando en realidad la persona ya está curada. En el caso del coronavirus también sabemos que la presencia del genoma viral puede detectarse durante muchas semanas. Diagnosticar con certeza una reinfección es complejo, pero si un paciente ya se infectó, igual debe mantener todos los cuidados”, agrega Scapellato.