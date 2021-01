Confirman que no habrá internas en el peronismo correntino el 21 de marzo

El interventor del Partido Justicialista, Julio Sotelo, confirmó A El Litoral e informó que el 21 de marzo no habrá elecciones internas por la situación sanitaria. Dijo además que la nueva fecha dependerá de la convocatoria a los procesos electorales que haga del Gobierno provincial.

Sotelo dijo: “Que las elecciones partidarias se realicen el 21 de marzo dependía de dos cosas: la cuestión política para conseguir listas de unidad para que no haya elecciones internas muy fuertes; y la segunda era la cuestión sanitaria. Pensamos que en marzo podíamos tener una panorama epidemiológico mejor pero nos equivocamos, hoy estamos viendo que la mayoría de los pueblos de Corrientes tienen casos de coronavirus, lo que hace que cualquier tipo de movilización sea imposible”.

“Se decidió no fijar por ahora ninguna fecha electoral, y seguir el trabajo que venimos realizando”, agregó.

Aclaró que “el 21 de marzo siempre fue una posibilidad, nunca la habíamos fijado en una publicación o edicto, siempre la fecha estuvo sujeta a lo político y a la pandemia, y hoy es irrealizable”.

Se debe considerar que la fecha surgió y comenzó a difundirse ya que anteriormente en diálogo con este matutino Sotelo había indicado que “lo hemos consultado con las autoridades nacionales del partido y dado que las elecciones del concejo nacional del Partido Justicialista se realizará el 21 de marzo, es muy probable que esa sea la fecha para llevar adelante las internas en Corrientes”.

En relación a la elección de los candidatos justicialistas, ya que este año Corrientes elige gobernador, intendentes, 18 legisladores provinciales, 15 en la Cámara Baja y 5 en la Cámara Alta; 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales, Sotelo dijo que “ahora viene el proceso electoral de los hombres y mujeres que van a representar al justicialismo. Ahí sí tendremos que realizar las elecciones internas partidarias, si es que hubiere más de un candidato, por lo que preferentemente vamos a dedicarnos a conseguir la unidad”.

Días atrás diversas líneas internas del justicialismo se expresaron en un documento para impulsar la unificación de las elecciones de cargos partidarios y electivos, mientras que otros sectores salieron a reclamar la convocatoria a elecciones partidarias para luego avanzar en consonancia con las elecciones de este año.

Candidatos

En cuanto a los comicios de cargos electivos y cargos partidarios, Sotelo dijo que “va a depender de la fijación del cronograma electoral que haga el Gobierno provincial, que seguramente desdoblará las elecciones, porque para las elecciones nacionales todavía están las Paso, aunque habría que ver cómo sigue esta cuestión, ya que hay una fuerte corriente para dejar sin efecto esta instancia”.

Luego advirtió que “también se puede dar antes, todo dependerá de lo sanitario”.

Y en el marco de algunos reclamos que se suscitaron tras el encuentro en Santa Lucía, donde no participó el sector del senador nacional Carlos “Camau” Espínola y un sector del justicialismo se proclamó rumbo a la gobernación, dijo que “vi los comunicados de todos, la mayoría de los compañeros no estaban de acuerdo con la fecha del 21 de marzo, por todas las condiciones que expresé. No hago sino tomar en alto las consideraciones, que en un principio eran políticas, pero hoy la situación cambió en materia sanitaria”,.

“Me parece bien que haya posiciones distintas y así tiene que ser, esto demuestra que hay un peronismo vivo”, se jactó.

“Todas las líneas se están movilizando, particularmente he hablado con todos los sectores, algunos al principio, otros después, seguramente en el movimiento se irán acomodando las cosas; esperemos que participen todos los peronistas, sin excepción, por eso se ha tomado la medida de dejar sin efecto la antigüedad para cargos electivos y partidarios, ya que hay muchos compañeros que no tienen participación, no tienen afiliación o han visto sus caminos en otros lados y quieren volver”, analizó.

“Lo importantes es que el peronismo correntino ha salido del letargo para movilizarse, es importante, y esto demuestra que estamos en condiciones de poder producir acuerdos que nos lleven a tener la posibilidad real y cierta de poder competir con mucha fuerza en las elecciones, sabiendo que si nosotros queremos ganar, el peronismo solo no alcanza, y tomando el ejemplo del orden nacional, donde hemos sido lo suficientemente inteligentes para abrir los brazos y sumar a todos los que sean capaces de integrar un proyecto nacional y popular, para poder derrotar al macrismo. Creo que en Corrientes debemos hacer lo mismo, para lo cual no podemos poner condiciones, tenemos que abrir los brazos, darle a cada uno su parte y avanzar en consecuencia”.

Por último, en cuanto a los nombres de candidatos sostuvo: “Candidatos hay y habrá varios, no puedo yo intervenir en esto más allá de mis posiciones particulares de la idea mía de que el peronismo sea capaz de resolver en reuniones un esquema de unidad, que ojalá lo tenga, y una interna en los lugares donde no se pueda resolver”.

(MNR)