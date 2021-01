Antonio Medina sostuvo que el primer gol les permitió manejar el encuentro

Para Antonio Medina fue un partido especial. Se convirtió en la figura de Boca Unidos, que eliminó a Rosario Central de la Copa Argentina el pasado miércoles. El delantero chaqueño abrió el camino del triunfo frente al equipo que le dio la chance de jugar en la primera división del fútbol argentino.

Al minuto de juego, el “Aurirrojo” ya ganaba 1 a 0 y esa conquista fue decisiva para el desarrollo del partido que se desarrolló en el Estadio Único de San Nicolás.

“Por suerte encontramos el gol rápido. Eso nos permitió manejar el partido y les hicimos jugar rápido a ellos”, sostuvo Medina, que fue la figura del encuentro correspondiente a los 32avos de final del certamen nacional.

Así recordó la acción previa al gol. “Fue una jugada por el medio donde se me va larga la pelota, engancho hacia el medio y veo que Gonzalo (Ríos) me marcó la diagonal. Le metí el pase y ahí el arquero rival (Miño) le cometió la infracción”, luego “me tocó patear y por suerte fue gol”.

En el festejo se conjugaron diferentes sensaciones. Por un lado la alegría por la conquista y por el otro algo de “culpa” por marcarle a un club que le dio mucho.

“Con Central jugué una final (de Copa Argentina) y lamentablemente la perdí. Me llevé los mejores recuerdos de Central y de la gente, que me bancó siempre. Le tengo que agradecer a Central que me abrió las puertas de la primera división, por eso fue el pedido de disculpas después de haber marcado el gol”.

La tempranera apertura del marcador le dio tranquilidad a Boca Unidos para soportar las embestidas del rival, lastimar de contragolpe y cerrar el triunfo 3 a 0.

“Hicimos el gol rápido y le trasladamos la presión a ellos. Esperamos los errores de ellos y salíamos rápido para el contragolpe”. De esta forma llegaron las anotaciones de Gonzalo Ríos y Gabriel Ramírez, de tiro penal.

Para Medina, Boca Unidos hizo un planteo inteligente. “No le podíamos hacer un partido de igual a igual porque ellos son jugadores de primera, por suerte encontramos el gol rápido y después hicimos un partido excelente. Fue lo que trabajamos durante la semana y por suerte se dio dentro de la cancha, pero todo fue más sencillo con la ventaja casi desde el inicio que logramos”.

Uno de los referentes del plantel correntino reconoció que “quedamos golpeados por haber quedado eliminados rápidamente en nuestro torneo (Federal A), pero esto es fútbol y tuvimos revancha. Nosotros entramos para ganar siempre, a veces no se puede, pero el miércoles hicimos un gran partido”.

También resaltó que en el plantel “quedamos con muchos chicos del club, eso hay que valorarlo”, para después repetir que “nos merecimos el triunfo porque hicimos un gran partido”.

El camino de Boca Unidos en la Copa Argentina indica que deberá enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza en fecha y sede a confirmar por los organizadores.