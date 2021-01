Flinta: “En ECO nadie pondrá en juego la salud del Gobierno por aspiraciones personales”

El senador provincial Sergio Flinta, de Encuentro por Corrientes (ECO), advirtió ayer que la alianza gobernante tienen sus reglas y protocolos y que “nadie pondrá en riesgo el Gobierno por aspiraciones personales”

El legislador fue consultado en el programa radial “Lo bueno, lo malo y lo feo”, de Carlos Alonso y Maria Emilia Colignon, sobre la estrategia de ECO de cara a las urnas. “Hay que manejar los tiempos con prudencias y generar las expectativas necesarias en los momentos indicados. La pandemia insume mucho tiempo al Gobierno provincia y es la preocupación principal de los correntinos”.

“Si esta pandemia provoca restricciones para la actividad política tradicional, no podemos imaginarnos cómo van a ser las campañas electorales. Hay mucha incertidumbre, estamos bajo el mandato del coronavirus”, precisó Flinta.

Además, añadió que “está claro que nosotros vamos a trabajar con nuestro esquema de ECO. El radicalismo, por supuesto, tiene sus aspiraciones pero todavía queda un largo camino para armonizar y consensuar. La alianza es prioritaria, suma por sobre los partidos políticos que la constituyen, ella garantiza a la ciudadanía estabilidad política e institucional”.

“Hay hombres y mujeres de distintas fuerzas políticas que trabajan traccionando los votos para ganar trabajo dentro del Ejecutivo y Legislativo permanentemente. Acá no estamos con que si uno es radical o de otro partido, y esto ha sido uno de los secretos del éxito en lo electoral y en la gestión de gobierno.

“El gobierno de Valdés tiene una aceptación enorme en la ciudadanía y esto no es solamente fruto del liderazgo de Gustavo, sino del acompañamiento de los hombres y mujeres que hacen posible que esto sea así”, ponderó.

En cuanto a las candidaturas comentó que “hay hombres y mujeres que tienen sus aspiraciones, pero nadie va a poner en juego la salud del Gobierno ni la de la alianza. ECO tiene sus reglas, tiene sus protocolos, se ha consolidado en el tiempo y este lapso demostró que, trabajando de esta manera, tenemos éxito en la gestión y en las elecciones”.

Al mismo tiempo, advirtió que “si alguien quiere sacar el pie del plato o cambiar algo tempestivamente -aunque por supuesto que se pueden cambiar las reglas del juego conversando-, o si a alguien se le ocurre tomar a lo personal, va a cometer un error, porque la fortaleza del Gobierno provincial indudablemente va a ser la tracción fundamental en la próxima elección, porque los cargos que se ponen en juego son los ejecutivos, lo que va a ser determinante”.

Vicegobernación

En cuanto a la definición por la vicegobernación, Flinta reconoció que “tendremos que resolver con quién convenga una alianza dentro de ECO. Cuando se comienza a formar alianza y posicionamiento de cargos, todo es difícil y nada es fácil a la vez. Tiene que ver con cómo se congelen las aspiraciones fundamentalmente. Nosotros venimos acuñando una costumbre: cuando el gobernador es radical, el vice es de otra fuerza política. No estamos atados a un esquema rígido”.

Y prosiguió diciendo que “este cargo es muy importante porque no solamente le cuida las espaldas al Gobernador, sino que también maneja los tiempos del Senado de la Provincia, por lo que nosotros debemos convenir no solo quién es un hombre de confianza, sino también quién -junto con el candidato a gobernador- tracciona la cantidad de votos para asegurar el triunfo. En este aspecto no estamos atados ni proscribimos a nadie, pero es materia de conversación, por supuesto”.

Por último al ser consultado sobre la suspensión de de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), Flinta dijo que “siempre entendí que las Paso son una ridiculez, conllevan tiempo, dinero y esfuerzo. No significa, se erigen como una visión anticipada y distorsionada de lo que es la realidad política de cada distrito y jurisdicción, porque se hacen lecturas que nos son correctas. Se adjudican triunfos a esquemas donde la competencia debería ser dentro de cada partido”.

“En forma institucional desde el Radicalismo hemos hecho saber la conveniencia de que suspendan las Paso este año por la emergencia sanitaria. Y no hace falta que pase por las legislaturas locales ya que esto lo debe resolver el Congreso de la Nación”, aclaró el senador provincial de ECO.