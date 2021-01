Definen los listados de Precios Cuidados para cada supermercado

Luego de que el programa Precios Cuidados fuera prorrogado a principios de enero, en el Gobierno provincial están esperando que desde Nación se detallen los listados con los productos que se ofrecerán en Corrientes, y cuáles serán los comercios adheridos. En esta nueva etapa habrá en principio 660 productos, con un aumento del 5 % en los importes, los cuales se congelarán hasta abril.

El Litoral dialogó al respecto con el director de Defensa del Consumidor de la Provincia, Orlando Seniquiel, quien señaló que en la dependencia todavía no recibieron el listado requerido porque “los convenios con las empresas siempre suelen demorarse”. En ese sentido, aclaró que de igual forma Precios Cuidados puede encontrarse en las góndolas de algunas cadenas de supermercados e hipermercados de la provincia, solo que “hasta que no tengamos los detalles, no podemos controlar que se cumpla con los importes”.

Por otra parte, Seniquiel recordó que hasta el 31 de enero está vigente el programa Precios Máximos, aunque “con decenas de productos que ya se dieron de baja”, por lo que es algo “muy difícil de encontrar en los supermercados”.

Con respecto a Precios Cuidados, vale recordar que para la nueva etapa se incorporaron 260 productos, con lo que la lista quedó conformada por 660 artículos. El aumento de precios es de 5,6 %, que quedarán congelados hasta abril.

El subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar, había dicho a este medio que “cada empresa se compromete con cierta cantidad” de productos. “Tenemos que corroborar con el organismo nacional cómo se implementará y qué es lo que efectivamente llegará a Corrientes”, agregó.

