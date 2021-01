Qué pasa con las Paso

Por León Horacio Gutnisky

Especial por El Litoral

Comenzó la campaña política y se quiere acomodar las leyes electorales a la necesidad política de alguien, cuando lo que hay que hacer es cumplir con las leyes y realizar, por ejemplo, las Paso en tiempo y forma.

El Congreso Nacional sancionó las Paso como una forma de que los candidatos de cada partido político cuenten con el aval no solo de las dirigencias partidarias o de los afiliados a esos partidos, sino que la ciudadanía dirima quiénes son los mejores candidatos que representen el ideario partidario y sean los mejores para que nuestro país retome la senda del desarrollo, y combatir la delincuencia institucional de dirigentes que se dedican a la política solo para enriquecerse, aprovechándose de los dineros públicos, puestos a su cuidado.

Los gastos de una elección

Son falsos los argumentos de que por la pandemia deben limitarse elecciones por los gastos que implica cada elección. Y aquí corresponde una aclaración. Se refieren a los gastos de los partidos políticos, o a los gastos del Estado. La pregunta vale, porque recientemente un dirigente político sincero dijo lo que viene ocurriendo desde hace años.

Dijo en un reportaje radial que hay que ir a buscar al afiliado y convencerlo y después hay que ir a buscarlo el día de las elecciones en autos o combis, hacer carteles, publicidad, y si no viene dinero de Buenos Aires, no se puede sufragar esos gastos y no se sabe quién corta el bacalao y quién pone la plata...

Ese es el defecto de cada elección. No se deja que el ciudadano vaya libremente a votar, sino que se lo secuestra, se lo lleva, se lo controla, se tiene una atención con él y se lo lleva de vuelta en auto o en combi y hasta en ómnibus, arreando votantes.

Hacer elecciones es fundamental en una democracia, tal vez alguien piense que es una economía no hacerlas, pero entonces renunciamos a la democracia y cree que es más barato tener un dictador; tremendo error, por otra parte, y vaya lo negativo, muchos prefieren elecciones cada seis meses para recibir atenciones de los políticos, que se acuerdan de ellos cuando hay elecciones, y esas atenciones, pongámosle el nombre que corresponde, se compran votos, y mejor votar cada seis meses y se refuerza la caja familiar.

La pandemia

El otro argumento que esgrimen los que pretenden manejar con el dedo pulgar las candidaturas, es falso -la pandemia-, porque también habría que suspender elecciones por enfermedades, lluvias, etc.

Se fundamenta en las colas de votantes y la aglomeración de votantes. Es que nunca vieron las colas en los bancos, bajo un sol radiante, colas en las financieras de más de cien metros.

Esto se soluciona adoptando el sistema de pagos, por número de DNI, y en vez de días poner horarios, por ejemplo de 6 a 8 votan los terminados en 0, de 8 a 10 los terminados en 1, y con horarios y con más mesas de votantes, habilitando no solo las escuelas de gestión pública, también las de gestión privada, dependencias públicas, y sí, será más trabajo para los acarreadores de votantes, pero se puede solucionar y evitar las aglomeraciones, cuando se quiere.

Resumen

No hay que eliminar las Paso, ya hubo un abogado que propuso no solo eliminar las Paso sino también las generales hasta que estemos todos sanos.

El Estado debe eliminar los obstáculos y los partidos las malas prácticas, ahora ampliadas, modificando leyes y mañana la Constitución para satisfacer los intereses de las jerarquías.