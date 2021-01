Una marcha para pedir justicia por violencia de género de conductor radial

Luego de una denuncia por violencia de género del comunicador Jorge Amuedo, de Santo Tomé, hacia Verónica Cabral en medio de un siniestro vial, familiares de la mujer anunciaron la realización de una marcha para pedir justicia. La convocatoria es para el viernes 29 a las 19, en esquina de calles Brasil y San Martín.

Luis Peteco Viera, esposo de Cabral, anunció la iniciativa al señalar que “quería convocar a toda la población de Santo Tomé y vecinos que nos acompañen y apoyen a una marcha para pedir justicia”, expresó ante Urgente Santo Tomé.

Advirtió que su esposa “está sufriendo y recibió amenazas de este hombre, Jorge Amuedo”, y luego afirmó que “mi señora está mal, muy afectada, tiene ataques de pánico, no puede hablar, tampoco quiere salir a la calle. Le pregunté si quería hacer la marcha y dijo que sí, que necesitamos el apoyo de la gente de Santo Tomé”. Agregó que “ella no puede dormir, la humilló mucho, la maltrató Jorge Amuedo, y sigue tratando de ensuciarla. Pedimos a la Justicia que tome cartas en el asunto. La orden de restricción todavía no salió, tampoco citaron a declarar a Amuedo”.

En otro orden de cosas, la referente del Colectivo de Mujeres de Santo Tomé, Antonella Herrera, manifestó: “Desde el colectivo de mujeres vamos a estar presentes en esta marcha y apoyamos a la víctima, Verónica Cabral. Me parece que la comunidad de Santo Tomé debe acompañarla en este momento. Es lógico que esté mal, que sufra emocionalmente, esto le pasa a todas las que son víctimas de violencia de genero”, puntualizó.

(WA)