Vignolo destacó el liderazgo y crecimiento del gobernador de Corrientes

En vistas a las elecciones provinciales, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, ponderó la imagen positiva del gobernador Gustavo Valdés y destacó su crecimiento en el acompañamiento por 20 puntos.

En el marco electoral, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, dialogó con Radio Sudamericana y si bien aclaró que aún no se analizaron nombres, habló del “liderazgo claro” del actual gobernador Gustavo Valdés. “El liderazgo del actual gobernador un poco articula y ordena el funcionamiento. El valor principal de la UCR dentro de una alianza es sin dudas la gestión de un gobierno que viene dando respuesta y tiene una alta valoración de la sociedad, pero todavía no llegamos a esa etapa. Además hay que esperar la convocatoria más amplia”. “Hay rasgos claros de liderazgo del gobernador Valdés. Todavía no llegamos a la etapa de elegir un candidato, pero la figura de Valdés surge con mucha naturalidad”.

“Ayer tuvimos la oportunidad de ver algunos números y el gobernador ha crecido en el acompañamiento por 20 puntos y comenzó con un acompañamiento importante. Esto alienta porque ratifica un rumbo que inició en 2017 construido por la UCR y la alianza y se desarrolló a lo largo del tiempo con resultados.

“Seguramente iremos viendo día a día cómo evoluciona esto, con miradas en gestión y en las distintas áreas", agregó el funcionario provincial.