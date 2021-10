Nahuel Hollman, el docente de Corrientes, entre los seis más destacados del país

Nahuel Hollman es un docente rural que trabaja desde 2009 en la Escuela N° 553 de San Cayetano y es finalista del certamen “Docentes que inspiran” que busca homenajear a los maestros más destacados del país. El ganador se llevará $600.000.

Fue elegido entre 3.000 postulantes y está entre los seis finalistas por su proyecto “Misión Steam Latam: chicas a Marte”. Buscan premiar a aquellos que dejan una huella imborrable en sus alumnos y hacen una contribución al futuro de la educación.

“Fui nominado hace un tiempo y para estar me pidieron mi historia, mi curriculum en la docencia y después una serie de parámetros como por ejemplo si practico innovación en el aula, si genero ciudadanos globales, si trabajo la sustentabilidad y por qué creo que soy un maestro innovador”, contó en diálogo con El Litoral.

“Me informaron hoy (por ayer) que era el primer finalista de 6, lo cierto es que ya ganamos una especialización en una universidad de Buenos Aires”, indicó.

El proyecto por el que fue elegido se llama “Misión Steam Latam: chicas a Marte”, fue hecho con 35 niñas de toda Latinoamérica, que trabajaron con el docente, entre las que se encuentran estudiantes de Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina.

La idea nació con una historieta de un viaje a Marte, con adolescentes de 11 a 16 años, que durante el trayecto aprenden: programación, realidad virtual y aumentada. Además, trabajan con las emociones hasta que llegan a destino.

Según el docente el proyecto intenta achicar una brecha con respecto al género porque las chicas no quieren participar de cuestiones relacionadas con las ciencias como ingeniería o matemáticas. “Las estudiantes eran las que más participaban en clase entonces me pregunté por qué cuando crecen no siguen carreras tecnológicas, solo lo hace el 3% y el resto son varones. Eso me llevó a investigar y hacer mi aporte para disminuir esos números”, explicó el maestro rural.

Y dijo: “Las más chicas eran mis alumnas de la escuela y las más grandes pertenecían a segundo y tercer año de secundaria de otros países. Los trabajos eran de forma sincrónica y asincrónica, hacíamos uno o dos encuentros cada dos semanas. Les presentaba el trabajo siempre, hablando como si fuera una historieta, todos los ejercicios están relacionados con el viaje a Marte, con naves, astronautas y hasta con la Luna”.

Hollman explicó que trabajaban con tecnologías como la programación con scratch y mediante ese mecanismo realizaba el despegue de la nave y luego a través de un grupo de WhatsApp les enviaba los tutoriales e iban haciendo las devoluciones de los prácticos.

“Hacíamos ejercicios con emociones y les preguntaba, por ejemplo, si tenían que llevarse tres cosas a Marte qué serían y mediante una plataforma llamada Videoask, que es online, ellas contestan y trabajamos de esa forma por cuatro meses, tiempo que duró el proyecto”.

“No todas mis alumnas tenían acceso a internet en San Cayetano. Entonces se juntaban en la casa de la que tenía para estar en las clases y si no se podía después les enviaba y llevaba la actividad. Las chicas de otros países se juntaban en sus casas y eran representadas por un profesor y se coordina la actividad”, agregó.

Los encuentros con instituciones de otros países se realizan desde el año pasado en forma virtual y continúan hasta la actualidad.

Los alumnos correntinos comparten aprendizajes con los chicos de otros lugares. “Ahora estoy hablando para hacer un encuentro con una profesora y sus alumnas de Pakistán. Es increíble cómo estas actividades potencian a los chicos y los hace salir de su entorno. Darle la posibilidad de que conozcan otras culturas a mis chicos de San Cayetano no se paga con nada”, sostuvo Hollman.

Por otro lado, el docente compartió que es una gran alegría ser finalista del certamen pero que para él es un reconocimiento a la Escuela N° 553 y que las personas que lo rodean también son parte.

“Para mí es un orgullo muy grande, son muchas las sensaciones que se me vienen a la cabeza: mi familia, mi esposa y mi hija, que son las que me bancan con los gastos que hago para los chicos. A mis viejos, que están vivos y pueden disfrutar de este reconocimiento, a mis hermanos y obviamente a mis alumnos que algunos fallecieron (ver recuadro) por diferentes motivos y otros tienen dificultades para salir adelante”, resaltó.

Escuela

La institución educativa comenzó a tener internet desde el año pasado pero solo para cuestiones administrativas. El docente contó que pidió un cable para que el servicio llegue a la sala de computación pero “la velocidad es lenta” y la utilizan para buscar algún tipo de información, nada más.

“Trabajamos la realidad aumentada o virtual con gafas, las que compré como casi todas las herramientas como placas de microcontroladores, kit de sensores y placas robóticas, porque nadie nos da un apoyo. Siempre prometen, pero nadie te da recursos”, dijo.

Contó además: “Cuando comenzamos a trabajar les pasaba a los chicos por Bluetooth las aplicaciones que íbamos a utilizar para la realidad virtual o aumentada. El trabajo es engorroso pero no nos queda otra. Usamos este mecanismo de trabajo con las innovaciones desde el año 2017”.

Otros proyectos

Hollman comunicó que con respecto a lo que viene tiene otro proyecto que saldrá en noviembre con Colombia, República Dominicana, México y Uruguay donde se realiza un trabajo similar al que presentó en el certamen pero “más orientado al emprendimiento de las jóvenes en Centroamérica”.

Además, se encuentra participando de un Mook a través de una plataforma que se llama Coursera sobre ODS y sustentabilidad invitado por el trabajo hecho en San Cayetano y que saldrá en esa plataforma en los próximos meses en un espacio que se llama “La sustentabilidad en los colegios”.

