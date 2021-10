En Goya pagarán un bono de $6.000 por el Día de la Madre

La Municipalidad de Goya abonará un bono por el Día de la Madre a sus trabajadores. Tendrá un valor de 6.000 pesos, según confirmaron fuentes locales a través de redes sociales.

Estará destinado a todos los trabajadores y trabajadoras dependientes del Municipio. Podrán ser de “planta permanente, contratados, expedientes y por día”, aseguraron.

La Secretaría de Hacienda y Economía confirmó que el pago se abonará el viernes 15 de octubre. “Una buena gestión económica es la que no se nota, eso quiere decir que en realidad la cosa está funcionando. Cuando la gestión económica empieza a tomar preponderancia es cuando la cosa va mal. Se empezaron con las mejoras salariales porque al empleado no le alcanza por la crisis económica, porque los precios siguen subiendo, porque hay una inflación enorme y tenemos que estar tratando de dar respuestas a ese empleado municipal que no le alcanza”, dijo Ludmila Vargas Viola, subsecretaria de Economía. (BDC)