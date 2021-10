Kun Agüero habló de la muerte de Diego Maradona y el dolor de su hijo Benjamín

Por primera vez, Kun Agüero habló de la muerte de su exsuegro, Diego Maradona, y reveló cómo el fallecimiento del Diez afectó a su hijo con Gianinna Maradona, Benjamín, que era súper unido a su abuelo.

"Pensaba en mi hijo. En que lo tenía que llamar. Me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia. Ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego y Benja se llevaban muy bien. Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al cole y que lo intentara distraer", contó en diálogo con El País de España sobre su reacción cuando se enteró de la devastadora noticia.

Acto seguido, contó que su hijo le hizo un especial pedido ni bien supo que su abuelo había fallecido.

"Al día siguiente me escribió: 'Papá, quiero ir a verlo'. Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal", agregó, sincero, sobre cuánto le costó mantener su entereza.

Y se despidió remarcando que esas primeras semanas sin Diego fueron muy tristes.

"Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo", concluyó, reflexivo.

Ciudad.com