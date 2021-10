Solidaridad por la vida

Días pasados, una carta de la mamá de Lucas Pierazzoli, rugbier recientemente fallecido en un partido, conmovía a los lectores. Esa mujer, atravesada por el dolor, tenía la capacidad de agradecer toda la ayuda recibida por su hijo en las breves horas anteriores a su muerte. Un hijo que dejaba un enorme legado y que confirma también los valores que transmite un deporte muchas veces injustamente cuestionado.

La voluntad de Lucas, donante de órganos de 28 años que se registró como muchos sin conocer su fecha de partida, era la de dar vida a otros cuando no estuviera. Quienes lo conocían destacan que era una persona preocupada por quienes lo rodeaban, sumamente bondadosa. Su gesto habría quedado trunco si su familia no hubiera tenido la disposición y la entereza necesaria para promover las ablaciones. De nada sirve registrarse como futuro donante si al doloroso momento del fallecimiento la familia no acompaña en los hechos la decisión.

En momentos dolorosos, aceptar la voluntad del ser querido es literalmente vital para muchos.

Gracias a la disposición y aceptación de la familia de Lucas, su hígado salvó la vida de una persona en el Hospital Italiano. Sus riñones también funcionan ya en otra. No hay que olvidar que los órganos de un donante pueden salvar hasta siete vidas en una coordinada estrategia entre organismos oficiales como el Incucai, la comunidad científica, los pacientes y los líderes de opinión de una sociedad.

La pandemia promovió la conciencia sobre el valor de registrarse (www.argentina.gob.ar/manifestar-la-voluntad-de-donacion-de-organos-y-tejidos), más allá de que todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario, a partir de la ley del donante presunto, conocida como Ley Justina, sancionada en 2018. Afortunadamente, los protocolos sanitarios diseñados en la emergencia sirvieron para que los trasplantes no se detuvieran. A la fecha, casi 7.000 personas aún aguardan un órgano para salvar su vida.

La situación preocupa en el mundo entero y como ejemplo, vale el caso de México. La doctora Lourdes Rivas, coordinadora de servicios médicos del Tec de Monterrey en el campus Ciudad de México, dio a conocer cinco recomendaciones para que la cultura de donación de órganos y tejidos aumenten.

1) Sensibilizar a la población sobre la importancia de ser donador de órganos y tejidos desde el núcleo familiar.

2) Fortalecer nuestras políticas públicas encaminadas a estrategias de comunicación sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos (en vida y/o cadavéricos).

3) Implementar campañas de difusión que rompan mitos sobre la donación de órganos, por citar algunos ejemplos: hay personas que comentan sobre la “venta de órganos”, “si el personal de salud que te atiende sabe que eres donador de órganos, te dejará morir”, “favoreces a personas influyentes”, etc.

4) Dar a conocer a las Instituciones que promueven la donación.

5) Difundir el proceso que uno debe de realizar para ser “donador de órganos y tejidos”.

Ganar tiempo expresando la voluntad de donar y hacerlo, también, dando a conocer información vital, ayudará a salvar vidas.