El tremendo mea culpa del Turco Naim sobre el humor que hacía en Showmatch

El actor se prestó a hablar de todo con Ulises Jaitt en el programa de radio Urbana que conduce el mediático y fue en ese marco que el Turco Naim brindó fuertes declaraciones en cuanto al giro que decidió darle a su carrera luego de que Marcelo Tinelli dejara atrás el humor para apostar al Bailando.

Y si bien recorrió todos los temas, incluyendo el amor, la legalización de la marihuana y la política, el marido de Emilia Attias hizo hincapié en su elección profesional luego de bajarse de Showmatch. “En mi familia siempre fuimos muy justicieros, no venimos de gente bullyingera. Aunque los personajes que yo hice en algún momento en Videomatch eran un poco bullyneros”, arrancó.

Pero era parte de una estructura. Hoy ese humor no se puede hacer, y lo celebro. Cuando Marcelo dejó de hacer humor y arrancó con el Bailando fue el momento en el que yo me fui, porque no me sentía muy cómodo estando sin hacer nada en un programa”, continuó Naim.

Siguiendo con su argumento en cuanto a la decisión que tomó en su momento de renunciar al programa que lo catapultó a la popularidad, el actor explicó: “Realmente agradecí muchísimo los años que pude aprender y trabajar. Me fui de una manera muy feliz con él”.

Me habían propuesto quedarme como se quedaron otros compañeros. Es una parte importante igual la que hacen ellos, porque es el entorno que hace que el que está viendo el programa sea ameno. Que no haya un vacío atrás. Ese programa es como un relojito: él conduce, los camarógrafos, las bailarinas, las luces, el escenario, el público, la locutora”, describió el Turco.

Aportando su punto de vista a la cuestión, Naim acotó: “Todos forman parte de un relojito. Pero yo no me sentía cómodo en el rol que me tocaba, porque no es el rol que a mi me gusta. Yo necesito formar parte de otra estructura, que era la que estaba antes. No me molesta festejar un chiste o aplaudir, lo puedo hacer, pero me queda corto a mi. Yo tengo una necesidad innata de estar adelante, de estar actuando. Y me fui con la mejor”.

Finalmente, reconoció: “Sería muy desagradecido, en este momento, meterme a evaluar el rating de Marcelo, que es un tipo que me ha dado tanto a mí. En Google empezaría de cero. Porque uno se queda con lo que le gustaría hacer, soy muy autocrítico. Son videos verdaderamente vergonzosos. Lo hice, fue su momento, era una bajada de línea. Todo hice yo, tampoco voy a justificarme. No volvería a las cámaras oculta bajo ningún punto de vista”.

(PAPARAZZI)