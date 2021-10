Oficialismo y oposición marcan la cancha para jugar fuerte de cara a los comicios

A menos de un mes de las elecciones nacionales y municipales, el oficialismo y la oposición avanzan territorialmente con presentaciones de candidatos, caminatas y reuniones barriales. El Día de la Madre también sirvió de excusa para reunir a las mujeres y compartir las propuestas electorales.

El 14 de noviembre se eligen en Corrientes 3 senadores y 3 diputados nacionales. Compiten la alianza ECO+Vamos Corrientes, el Frente de Todos, Compromiso Federal, Vamos con Vos, fórmulas que avanzan territorialmente para traccionar la mayor cantidad de votos para colocar a sus legisladores nacionales.

Pero en Corrientes también 15 comunas votan a sus autoridades municipales, por lo que las elecciones vuelven a polarizarse entre el oficialismo y la oposición, mientras que las otras dos alianzas suman fuerza en algunas localidades donde lograron negociar espacios de poder.

Conforme al cronograma electoral nacional, el viernes se realizó la audiencia de oficialización de boletas, donde la Justicia hizo lugar a la impugnación que realizó el Frente de Todos que prohibió que siete listas colectoras vayan adheridas a los candidatos a intendente en cuatro municipios (Virasoro, Santa Lucía, Mercedes y Santo Tomé). Y mientras ECO+Vamos Corrientes analiza una eventual apelación a esta medida, la campaña del oficialismo se vive con mayor intensidad en las localidades que hoy son gobernadas por la oposición y que eligen sus autoridades comunales el 14 de noviembre.

Las presentaciones de candidatos municipales y nacionales del oficialismo ya se realizaron en Mercedes, San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía, Saladas, Esquina y Paso de los Libres y estuvieron encabezadas por el gobernador Gustavo Valdés quien reclamó al Gobierno nacional por las políticas que está aplicando.

“Hoy la gente no pide un plan social, pide trabajo porque no le alcanza, al que tiene un sueldo no le alcanza. Hoy hay hambre en la Argentina y los problemas no los vamos a resolver si tenemos peleas intestinas entre partidos políticos y mucho menos si no se ponen de acuerdo el presidente con su vice”, fustigó Valdés en San Roque.

También en Saladas, calificó al Gobierno nacional “como el más hipócrita de la historia y sin rumbo”, reclamó la apertura de las fronteras internacionales de Corrientes “para reactivar la economía provincial. Por pensar distinto no nos pueden discriminar”, se quejó tras indicar que en Misiones y Formosa sí habilitan este reclamo.

Además en los sucesivos actos no se cansó de pedir un mayor federalismo, de convocar a todos los sectores para trabajar en una provincia y una Argentina diferente, pero también llamó a votar a candidatos que van a defender los intereses de los correntinos como la hidrovía del Paraná, la energía eléctrica y la ley de humedales.

En tanto y dado que los plazos electorales nacionales fijan que el 20 de octubre comienza la prohibición de actos públicos que promovan la captación del sufragio, son ocho las comunas que ahora se alistan para recibir al gobernador y a los principales referentes de la alianza gobernante: Cruz de los Milagros, Felipe Yofre, Virasoro, Herlitzka, Itati, Loreto, San Isidro y Santo Tomé.

En cuanto a Capital, se debe considerar que si bien el movimiento electoral se mezcla más con las actividades sociales, referentes y funcionarios charlan con vecinos y distribuyen a la barriada panfletos con los principales ejes de la gestión de Gobierno y con las propuestas de los candidatos nacionales.

El Día de la Madre que se celebró ayer también sirvió al oficialismo para desplegar sus principales propuestas electorales. A través de las redes sociales se dio a conocer las diferentes celebraciones, siendo uno de los de mayor convocatoria el organizado por el candidato a intendente de Santo Tomé, José Suaid y su vice Carlos Farisano, aunque también se destacaron los realizados en Itatí y San Luis del Palmar, entre otros.

Mientras que el Frente de Todos trabaja de manera intensa para conservar sus gobiernos municipales. El discurso nacional y la bajada de recursos a las comunas están siendo las herramientas electorales de los candidatos de la oposición.

Sostiene que la boleta 501 es la boleta del Sí: Sí a energía barata para los hogares, al gas natural para la industria y la producción, a un ingreso básico para desempleados/as e informales; a los beneficios económicos para pymes que creen empleo, a zonas francas para el comercio y la industria, a más viviendas sociales y Procrear para los municipios y las obras para el desarrollo, priorizando a la salud y la educación.

El programa nacional el “Estado de todos” es otro de los servicios que sirve a la oposición para hacer pie en los barrios, como sucedió en los barrios Mil Viviendas, Doctor Montaña y Jardín.

Tanto los candidatos municipales como los nacionales avanzan también con presentaciones, reuniones barriales y caminatas.