Unne: preocupación en Derecho por la baja cantidad de alumnos que rinden

Hay preocupación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) por la baja cantidad de alumnos que se presentaron a rendir durante el período de virtualidad en la pandemia.

Aseguran que los números se incrementaron alrededor del 5%. Además, se planea volver a la presencialidad plena en el ciclo lectivo 2022.

La pandemia mundial generada por el covid-19 ha obligado a una reconfiguración de la educación en todos sus niveles. Este cambio intempestivo de la presencialidad a la virtualidad se realizó desde la necesidad de adaptarse al nuevo escenario, desafiando a los docentes y estudiantes a actuar rápidamente.

“Históricamente los dos primeros años de la facultad son años que contienen mucho a los estudiantes que ingresan, nosotros tenemos arriba del 90% el primer año y arriba del 80% el segundo año de estudiantes que aprueban el 60% de las asignaturas de cada año”, resaltó Mario Villegas, Decano de la Facultad de Derecho en diálogo con El Litoral.

Aseguró que: “Si comparamos el 2019 y 2020/2021 hay mayor número de aprobados, pero al mismo tiempo hay menos gente que rinde. En este último período de virtualidad hay gente que no rindió los parciales y ese es el dato del incremento. Nosotros esto lo atribuimos a que no se entiende la lógica de la virtualidad o la manera en cómo se brinda el servicio educativo”.

Asimismo, el decano explicó que la virtualidad replanteó la necesidad de abrir un debate en la educación universitaria y que “eso significa que en un futuro no muy lejano gran parte de la oferta debe pensarse en ese modo” y dijo que para que suceda “hay que hacer docentes y estudiantes en la virtualidad”. Las carreras como Derecho o Comunicación Social pueden adaptarse a esa modalidad a diferencia de las que se enmarcan en Ciencias de la Salud.

“Muchos de los ingresantes estuvieron el año pasado en el secundario también con virtualidad entonces se encuentran hoy frente a un escollo. Tenemos cercano a un 10%, 15% que no rinde el primer parcial, ese número es hoy cerca del 20% por la pandemia, que no rindan no significa que desertaron”, sostuvo.

La carrera de Abogacía de la Unne está acreditada de manera presencial para dar clases y por motivo de la pandemia del coronavirus se debió dictar clases de forma virtual, porque de lo contrario se tendría que haber anulado los dos años del ciclo lectivo 2020 y 2021. “Creemos que para el día de mañana tendremos que pensar seriamente en hacer una oferta virtual que deberá pasar por los procesos de acreditación como pasó por el proceso actual”, afirmó Villegas. “Nosotros empezamos con algunos cursos a la vuelta a la presencialidad gradual, son cursos vividos porque a la vez que están los estudiantes presentes también se transmite a través de plataforma de videoconferencia, particularmente Zoom. Estamos dando clases a pocos estudiantes, para garantizar la salud de la comunidad universitaria y después tomamos los exámenes para las cátedras que así lo necesiten de forma presencial”, dijo.

Presencialidad

El año que viene se espera volver a la presencialidad ya que la actividad está programada para que sea presencial. Para comenzar desde el curso nivelatorio para ingresantes como también la oferta del curso y los exámenes libres que comienzan el próximo febrero y marzo.

Desde la facultad informaron que se tiene previsto retornar en un 100% la presencialidad a menos de que se produzca alguna cuestión sanitaria que obligue a retroceder con lo pautado. “Tenemos planificado que todo el 2022 va a ser total y absolutamente presencial”, concluyó el decano de Derecho.