Janssen genera menos anticuerpos, aunque se prolonga más

Las vacunas de Pfizer y Moderna (ambas de ARN mensajero) generaron una robusta respuesta de anticuerpos hasta el mes de la aplicación de la segunda dosis pero disminuyeron a los 6 meses y 8 meses, mientras que la inoculación con una sola dosis de Janssen indujo respuesta de anticuerpos iniciales más bajas pero que se sostuvieron por 8 meses, según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

El trabajo comparó las respuestas inmunes humorales (anticuerpos) y celulares (células T) de 31 pacientes que recibieron la de Pfizer, 22 con la de Moderna y 8 con la de Janssen a las 2 a 4 semanas de completar los esquemas propuestos (dos dosis para las de ARM mensajero y una para la de Janssen) y a los 6 y 8 meses.

"En el pico de inmunidad, la vacuna BNT162b2 (Pfizer) indujo un título medio alto de anticuerpos neutralizantes de virus vivos (1.789), un título medio alto de anticuerpos neutralizantes de pseudovirus (700) y un título medio alto de anticuerpos de unión contra el dominio de unión al receptor (RBD) (21,564 )", informó el trabajo.

“Sin embargo -continuó-, estos títulos disminuyeron drásticamente a los 6 meses después de la vacunación (...) y disminuyeron aún más a los 8 meses”.

En el mismo sentido, “la vacuna mRNA-1273 (Moderna) también provocó un título medio alto de anticuerpos neutralizantes de virus vivos (5.848), un título de anticuerpos neutralizantes de pseudovirus (1.569) y un título de anticuerpos de unión específicos de RBD (25,677). A los 8 meses (...) estos títulos fueron más bajos que los títulos máximos en un factor de 44, 6 y 17, respectivamente”, señaló.

