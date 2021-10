En las últimas hora se conoció un audio de la mujer que mató su hijo de 3 años y hirió a su hija de 5. “Hola vecinos, cómo están. Muchos no me conocen ni saben mi nombre, yo soy Eli. Me conocerán por la gritona-loca de todos los días. Tengo mis motivos, mis razones, no ando pasando una buena situación con el papa de mis tres últimos chicos. Y por eso la verdad que ando un poco loca, por ahí grito; ando cansada, años que llevo pasando una situación de mierda con él”, inicia el audio la mujer que reprodujo Radio Sudamericana. “Hace como 5 años que estoy acá, no tengo mi propia salida, porque él teniendo la plata, se puede ocupar de las cosas, de cortar el pasto, de hacer las cosas de la casa como quedamos y yo me iba a encargar de las otras cosas. Nunca lo hizo”, reclamó

“Permití muchas cosas, como maltratos que él le hace mi hijo -refiriéndose al menor de 13 años- y que le está sacando en cara todo el tiempo. Ahora me di cuenta que toqué fondo. Lo mal que hice por años en aguantar a una persona machista”.