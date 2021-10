Brandon tiene 8 años y hará una prueba en Boca Juniors, el club de sus sueños

Pasión y talento. A Brandon le gusta pisar la pelota y se divierte cuando hace caños, pero es muy “morfón”: a veces no suelta la pelota.

Mariana Escarlón

@cuidadoescarlon

Si alguien dice “Calleri”, Brandon se da vuelta, casi mimetizado con el jugador bonaerense. Tiene tan solo 8 años, es correntino, diestro y pisa la pelota con confianza, mientras destaca en su escuela de fútbol “Planeta Gol”. Al pequeño le tocó vivir años complejos de Boca Juniors, lejos de la gloria del 2000, Bianchi, la Intercontinental y jugadores que emocionaron hasta las lágrimas a todo un pueblo.

Pero los años oscuros del club xeneize no fueron suficientes como para alejar a Brandon del equipo de sus sueños.

Es más, hoy, pocos años después de ese primer encuentro mágico de un niño con una pelota de fútbol, Brandon espera con ilusión el viaje que lo llevará a la Bombonera, donde tendrá que demostrar sus habilidades durante una prueba de cuatro días.

El pequeño fue seleccionado hace tres semanas. Las pruebas se realizaron en la cancha de Ferroviario, con presencia de representantes del Área de Captación y Scouting de Boca Juniors, quienes observaron a jugadores nacidos desde el año 2006 hasta el 2012.

En la redacción de El Litoral, Brandon sonríe tímido para la cámara con los pies colgando de la silla. Con sus 8 años, aún no puede ser fichado en el club, a menos de que tenga un desarrollo extraordinario durante su permanencia en la Bombonera. Y el pequeño está decidido a demostrar por qué le dicen Calleri. Proveniente de una familia futbolera y con una eterna tradición “bostera”, Brandon da los primeros pasos para cumplir su sueño.

“Además quiero jugar en el Barcelona o el Paris Saint-Germain”, cuenta y, obviamente, no descarta la selección argentina.

Para cumplir el sueño de Brandon, su tío Alexis fue decisivo. No es fácil trasladarse a la gran ciudad y, mucho menos, con un niño pequeño. “Quedé loco porque sus padres no lo estaban por mandar por la plata y yo dije ‘¿cómo no lo vamos a ayudar?’”, comentó Alexis en diálogo con El Litoral.

Por ello, la familia organizó una venta de arroz con pollo para este sábado 30. En pocos días, ya tuvieron más de 100 pedidos de porciones.

“Nos conoce mucha gente por el fútbol”, dice Alexis, que jugó un tiempo en Córdoba y otro en Mandiyú.

El joven explicó que, con lo que publicaron, mucha gente se acercó y hasta recibieron donaciones de 200 bandejas para entregar las porciones de comida.

Para colaborar, se pueden realizar los pedidos al 3795189904. La porción tiene un costo de $200 y hay una promo de dos por $350.

Lo recaudado será destinado a los pasajes de Brandon y su tío, que lo acompañará en la travesía que podría conducirlo a cumplir su sueño de jugar en la primera del club más popular de la Argentina. Si todo sale bien, viajarían el lunes.

Si bien Brandon no está en edad para ser fichado aún por el club, ya que debe tener 10 años para ello y recién el mes que viene cumplirá 9, muchos otros clubes lo verán en las pruebas.

“En caso de que la rompa y Boca quede loco con él, podrían solicitar que se quede ya”, explicó Alexis.

Además, su tío está dispuesto a todo por el futuro profesional del niño en aquello que ama y una parte se debe a que él mismo jugó al deporte, pero no llegó “por vago”.

“Vos vas a ser jugador de fútbol como tu tío no pudo ser”, le decía la abuela de Brandon al pequeño, antes de fallecer en julio.

“Cuando sos bueno de chico, se nota”, sentenció Alexis. En caso de quedarse en Buenos Aires, un amigo de la familia, Nahuel Maidana, les ofreció un departamento en Buenos Aires. Además, les donó $6.000 para los pasajes y una caja de pollo para el sábado entrante.

Sucede que el hombre es otro apasionado del fútbol: sus dos hermanas juegan en Boca y una de ellas estuvo en la selección juvenil.

De esta forma, son muchas las personas que apoyan a Brandon para que cumpla su deseo.

Después del sábado, con los pasajes ya comprados, todo quedará en las manos (o pies) del pequeño, que deberá dar su máximo esfuerzo como volante derecho, su posición predilecta.

Con su pasión por la gambeta, la picardía de un caño imprevisto y un poco “morfón”, Brandon tendrá su oportunidad para dar el primer paso en un camino con el que todos los niños sueñan.