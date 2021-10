El testimonio de la madre de la joven a quien mataron de un tiro en la cabeza

Yenifer Fernández es la madre de la adolescente de 14 años ultimada. En su pedido de reclamo de justicia fue quien salió a aclarar cómo se produjo el fatal desenlace.

“Todo ocurrió cuando llegó la Policía por una denuncia que recibieron, porque mi sobrina le estaba pegando a su bebé, ellos me pidieron si me podía hacer cargo de la criatura y le dije que no, pero que sí podía acompañarlos a su casa. En este transcurso salió ‘Llavero’, el marido de Pérez, y me pregunta: ‘¿Por qué llamaste a la policía? Si sabés que acá vendemos drogas’”, recordó Yenifer. “Cuando ‘Llavero’ me dijo eso salió su hijo y me llamó ‘buchona’ y comenzaron a trompearme, por lo que mis dos hijas vinieron a defenderme, y a Aldana la reventaron a palos antes de matarla”. “Cuando nos estaban pegando, Pérez agarró un arma y comenzó a disparar, el marido y su hijo nos tiraban con todo. Mi otra hija la vio a Aldana tirada y me dijo ‘está muerta’... Yo no veía nada. Me tiré arriba de ella y siento que tenía sangre en la cabeza”, recordó angustiada la mujer. Luego señaló: “No puedo entender cómo son tan injustos porque eso no se le hace a una criatura, ella es madre y no pensó que mató a su sobrina, ahora limpiaron ese maldito pasillo gracias a la muerte de mi hija”.

Al ser consultada sobre las versiones que adjudicaban un viejo enfrentamiento entre Yenifer y A. Pérez, la mamá de Aldana aseguró en su momento que “hace dos años fui a hacer una exposición porque le quería pegar justamente a Aldana, pero yo nunca me peleé con A. Pérez. Ella es una psicópata de sangre fría, porque no puede sacar un arma y matar a la sobrina”. La madre de la joven asesinada aclaró que Pérez es prima hermana de su exmarido.

(NG)